Kepek sorununu ortadan kaldıran öneri

CNN Türk’te yer alan habere göre; Kuru saç derisi genellikle saçlarınızda kepek oluşmasına neden olduğu bildirildi. Genellikle kepek sorunu için herkes saç diplerine doğal yağlarla bakım yapmaya çalışır. Ancak saç diplerini aşırı yağlandırmak da kepek sorununa iyi gelmez. Kepeklerle mücadele etmek için saç diplerini doğru bir şekilde nemlendirmek gerekir. Kepeklerden kurtulmak söz konusu olduğunda evde uygulayabileceğiniz birçok yöntem bulunur.

Genellikle kepeklerden kurtulmak isteyen herkes saç diplerini daha çok yağlandırması gerektiğini düşünür. Yağlı bir saç derisinin kepeği engellediğini düşünmek ne kadar mantıklı bir düşünce olsa da saçları aşırı yağlandırmakta kepek problemine sebep oluyor. Ayrıca saç diplerini aşırı yağlandırmak saç köklerinde ölü hücrelerin birikmesine sebep olur ve saç diplerini kaşındırır. Saç diplerini yağlandırmak kepeğe iyi gelir mi? diye merak ediyorsanız bunun cevabı "hayır" olarak verilebilir. Saç diplerinize aşırı yağ sürmek ya da yağlandırmak yerine bu yağları haftada 1 ya da 2 kez kullanmanız gerekir. Ayrıca saç diplerinizdeki kepekle mücadele edebilmek için doğru bileşenlerde olan bir yağ kullandığınızda dikkat etmeniz gerekir. Düzenli ve doğru uygulanan yağlar, saç derinin kurumasını önler ve kan dolaşımını da hızlandırır.

Çoğu insan hayatının belirli bir döneminde kepek sorunuyla baş başa kalır. Kepekler genellikle saç diplerinin kuruması sonucu ortaya çıkar. Saçlar pul pul dökülür ve kepekler sebebiyle saç dipleri nefes almaz. Kepek sorunuyla mücadele etmediğinizde bir süre sonra saçlarınızın dökülmesine sebep olursunuz.

Kepek, aşağıdakiler de dâhil olmak üzere çeşitli nedenlere sahip olabilir: Tahriş olmuş, yağlı cilt, Kuru cilt Çoğu yetişkinin kafa derisindeki yağlarla beslenen maya benzeri bir mantar (malassezia) Saç bakım ürünlerine karşı hassasiyet (kontakt dermatit) Sedef hastalığı gibi diğer cilt rahatsızlıkları ve risk faktörleri Neredeyse herkeste kepek olabilir, ancak bazı faktörler sizi daha duyarlı hale getirebilir: Yaş: Kepek genellikle genç yetişkinlikte başlar ve orta yaşa kadar devam eder. Bu, yaşlı yetişkinlerin kepek almadığı anlamına gelmez. Bazı insanlar için sorun ömür boyu sürebilir. Cinsiyet: Kepek erkeklerde kadınlardan daha yaygındır. Bazı hastalıklar: Parkinson hastalığı ve sinir sistemini etkileyen diğer hastalıklar da kepek riskini artırıyor gibi görünüyor. HIV veya zayıflamış bir bağışıklık sistemine sahip olmak da öyle.

Kepek, kafa derisinin kaşınmaya ve pul pul dökülmeye başladığı, saçınızda beyaz parçalar ve iltihaplı bir kafa derisi bıraktığı bir durumdur. Hafif kepek, kuru cilt ve saç ürünlerine verilen kötü reaksiyonlar da dahil olmak üzere pek çok şeyden kaynaklanabilir. Ancak çok şiddetli olan kepekler hormonal değişimlerden dolayı olabilir ya da kronik enflamatuar bir cilt durumu olan seboreik dermatit neden olabilir. Kepek, kafa derisindeki derinin pul pul dökülmesine neden olan yaygın bir durumdur. Genellikle bulaşıcı ve ciddi bir sorun olmasa da kepeklerle mücadele edebilmek sandığınız kadar kolay değildir. Hafif kepek, nazik bir günlük şampuanla tedavi edilebilir. Bu işe yaramazsa, ilaçlı bir şampuan yardımcı olabilir. Semptomlar daha sonra geri dönebilir.

Kepekli saç derisinden şikâyetçiyseniz saçlarınıza özenli davranmanız gerekir. Saçlarınızı asla aşırı sıcak ya da soğuk suyla yıkamamanız önerilir. Bu kepek oluşumunu artırır. Saçlarınızı haftada 2-3 kez mutlaka yıkamalısınız. Ayrıca saçlarınızı kurutmayan nemlendirici içeriği olan doğal şampuanları seçmelisiniz. Kepeklerden kurtulmak için kepek önleyici şampuanlardan da yararlanabilirsiniz. Saçlarınıza çok fazla ısı işlemi uygulamakta kepeği artırır. Saçlarınıza ısı uygulamak yerine doğal haline bırakmanız kepekleri önlemenize yardımcı olur. Ayrıca saçlarınızı yıkarken mutlaka bol su ile durulamanız önerilir. Kepek sorununa doğal bir çözüm arıyorsanız elma sirkesinden faydalanabilirsiniz. Elma sirkesini su ile karıştırıp saçlarınıza sürdüğünüzde kepeklerin zamanla yok olduğunu görebilirsiniz.