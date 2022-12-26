Kışın saçlarında bunu yaşayanlar dikkat. Uzmanı uyardı

İHA’nın haberine göre, mevsimsel geçişlerde saç derisinde kızarıklık, kepeklenme ve kaşıntı gibi deri hastalıkları strese sokuyor.

“SEBOREİK EGZAMA”

Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Hamza Aktaş, bunun kronik bir hastalık olduğunun altını çizerek, "seboreik egzamayı" işaret etti. Kulaktan duyma yağ karışımları ile saça müdahalenin de egzamayı tetikleyeceğini kaydeden Dr. Aktaş, son dönemlerde gıdaların da etki oluşturduğunu vurguladı. Aktaş, “Kış aylarında en çok gördüğümüz tablo seboreik dermatit dediğimiz bir egzama türü. Halk arasında yağlı egzama, kepeklenmenin bir tık daha şiddetli durumu. Seboreik egzama, kış aylarında biraz daha alevlenebilir, saç derisinde ciddi kaşıntı, yoğun kabuklanmalı kepeklenme, dökülme şeklinde karşımıza çıkabilir. En çok kış ayları ve mevsim geçişlerinde görülerek arttığını, bunun yanında stresin de artırdığını söyleyebiliriz" dedi.

SÜT ÜRÜNLERİNE DİKKAT

Son dönemde yapılan çalışmalara göre gıdaların da egzamayı tetiklediğinin değerlendirildiğini ifade eden Dr. Aktaş, "Özellikle süt ürünlerinin aşırı derecede tüketilmesi, karbonhidrat içeren yiyecekler. Kış aylarında hastaların şikayetleri artıyor, bizler de öneriler ve ilaç tedavileri ile rahatlatmaya çalışıyoruz. Hastalık kronik bir hastalık, ilaç kullanıp bitirilemiyor. Dönemsel artışlarda ilaç kullanarak rahatlamaya çalışıyorlar. Korunmaya dikkat ederlerse sorunu bu şekilde aşmaya çalışıyoruz. Saçlar hafif yağlı olduğu için doktor önerisiyle özellikle yağlı saçlar için uygun bir şampuan ile düzenli bir şekilde yıkamak" şeklinde konuştu.

"Şikayetlerin arttığı dönemde steroid içeren losyonlar kullanmak, bazen de steroid içermeyen ama egzamayı rahatlatan losyonları kullanarak daha konforlu atlatmaya çalışıyoruz" diyen Dr. Aktaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hastalar sürekli zeytin, badem gibi yağları sürmek için danışıyorlar. Bu tür bitkisel yağların zararı olduğunu düşünmüyoruz ama en azından bir hekime danışarak kullanılması daha iyi olur. Birçok yağı karıştırarak saçlarına süren hastalarımız karşımıza alerjik rahatsızlıkla gelebiliyor veya egzaması olan hasta bu tür yağları yoğun kullandıklarında egzamanın alevlenmesine yol açabiliyor. Dolayısıyla doğru kişinin doğru yağı doğru şekilde kullanması gerekiyor. Kafamıza göre aktardan aldığımız yağları karıştırıp saça sürmek çok farklı sorunlara neden olabilir. Bu yüzden dikkat etmemiz gerekiyor.”