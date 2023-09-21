Kepez ve Muratpaşa'da kaçak sigara operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Kepez ve Muratpaşa'da kaçak sigara operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kepez ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlıkları, okul önlerinde kaçak sigara ve tütün satışına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Manavgat ve Kepez ilçelerinde de kaçak sigara ve elektronik sigara sattığı tespit edilen 3 kişinin iş yerlerine baskın yapıldı.

İş yerlerinde yapılan aramalarda 53 bin 760 adet doldurulmuş makaron, 18 bin 600 adet boş makaron, 357 paket gümrük kaçağı sigara, 103 adet elektronik sigara, 77 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 110 adet elektronik sigara kiti, 353 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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