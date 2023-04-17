Kepez'de bisiklet yolu 30 kilometreye ulaştı

İHA'nın haberine göre, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, ilçe sakinlerine sözü olan bisiklet yolu projesinin bu dönem için planlanan güzergahı tamamlanma aşamasına geldi. Kepez Belediyesi binasının bulunduğu Teomanpaşa Mahallesi ile Antalya Bulvarı arasında planlanan bisiklet yolu, 11 mahalleden geçiyor. Bisikletin kent içinde ulaşım aracı olarak benimsenmesini ve güvenli bisiklet sürme ortamı oluşturulmasını amaçlayan projenin Zeytin Dalı Şehitleri Caddesi’ndeki bölümünün de yapımı devam ediyor.

“ZEYTİN DALI ŞEHİTLERİ CADDESİ’NE DE BİSİKLET YOLU”

Göçerler Mahallesi’ndeki Antalya Şehir Hastanesi ile Antalya Bulvarı arasında ulaşımı sağlayan caddede, 3 bin 450 metre uzunluğunda bisiklet yolu oluşturuluyor. Fen işleri müdürlüğü tarafından bisiklet yolu güzergahı, gidiş yönünde yolun sağ tarafında yol platformu ile yaya kaldırımı arasında çift yönlü olarak planlandı. Zeytin Dalı Şehitleri Caddesi’ndeki bisiklet yolunun 2 bin metrelik bölümü tamamlanırken, bin 450 metrelik kısmı ise önümüzdeki günlerde bitirilecek.

“BİSİKLET YOLU 11 MAHALLEDEN GEÇİYOR”

Kepez bisiklet yolu, Santral Mahallesi 3281 Sokak ve Kepez Mahallesi 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi bölümleri yapıldıktan sonra Antalya Bulvarı’ndaki Büyükşehir Belediyesinin bisiklet yolu ağına bağlanacak. Böylelikle Kepez Belediyesi ile Antalya Bulvarı arasında 11 mahalleden geçen 24 bin 410 metre uzunluğunda bisiklet yolu inşa edilmiş olacak. İlçe sakinlerine güvenli ortamda spor yapma imkanı sunan bisiklet yolu projesi, Teomanpaşa, Düdenbaşı, Mehmet Akif Ersoy, Hüsnü Karakaş, Gazi, Çankaya, Duacı, Göçerler, Santral ve Kepez mahallerini kapsıyor.

Daha önce de Baraj, Beşkonaklılar, Gündoğdu mahalleleri ile Dokuma bölgesindeki Ziya Gökalp Caddesi’ne 5950 metre uzunluğunda bisiklet yolu kazandırılmıştı. Böylece Kepez ilçesinde bisiklet yolu ağı 30 bin 360 metreye ulaşmış oldu.

TÜTÜNCÜ: HAREKETLİ YAŞAM İÇİN BİSİKLET YOLU

Projeyle ilgili açıklama yapan Başkan Hakan Tütüncü, sağlıklı yaşamı ve kent içinde bisiklet kullanımı teşvik etmek amacıyla bisiklet yolu projesine özel bir önem verdiklerini söyledi.

Başkan Tütüncü, ilçede bisiklet yolu ağını 30 kilometreye çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Kepez'de daha çok kişi bisiklet kullansın, daha çok kişi hareket etsin istiyoruz. Asrımızın en önemli problemlerinden birisi olan hareketsizliğe dayalı sağlık sorunları hepimizi tehdit ediyor. Dolayısıyla bisiklet yolu, ulaşıma, sağlığa ve çevreye iyi gelecek muhteşem bir proje oluyor. Bisiklet yolu ağımız 30 km oldu. Yetmez. Bu sayıyı daha da yukarılara çıkaracağız” ifadesini kullandı.

“GÜVENLİ BİSİKLET YOLLARI”

Fen işleri müdürlüğü, bisiklet kullanıcılarının can güvenliğini korumak ve bisiklet yolunu araç yolundan ayırmak için bisiklet yolu güzergâhına dubalar yerleştirdi. Yine dubaların araç yolu tarafına 75 cm genişliğinde emniyet mesafesi oluşturuldu. Fark edilebilirliği artırmak amacıyla da bisiklet yolunun zemini maviye boyandı. Çift şeritli bisiklet yollarının genişliği 220 cm, tek yönlü bisiklet yollarının genişliği ise 110 cm olarak yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü, bisiklet yollarında güvenliği sağlayacak trafik işaret ve işaretlemeleri de gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl ilçedeki bisiklet yollarında, “Yavaş Bisiklet Sürme Yarışı” düzenlenmişti.