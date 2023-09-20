Kerem Aktürkoğlu 14 farklı alanda ticarete atılıyor

Galatasaray’a transfer olduğu günden bugüne gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Kerem Aktürkoğlu ticarete atılmaya karar verdi.

14 FARKLI ALANDA BAŞVURU YAPTI

Akşam'da yer alan habere göre; Kerem Aktürkoğlu adını marka olarak tescil ettirmek için 14 farklı sınıfta başvuru yaptı. Bu başvuruların arasında parfüm, saat, spor faaliyeti ve yayıncılık gibi birçok alan bulunuyor.

PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.