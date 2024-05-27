Kerem Aktürkoğlu: Çok fazla kırıldım diyecek çok şey var ama…

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Kerem Aktürkoğlu: Çok fazla kırıldım diyecek çok şey var ama…

Galatasaray'da son maçlarda ilk 11'de forma şansı bulamayan Kerem Aktürkoğlu, Konyaspor maçı sonrası sitem dolu açıklamalar yaptı.

Galatasaray'ın son maçlarında yedek kalan Kerem Aktürkoğlu Konyaspor maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun şampiyonluk gecesine damga vuran sözleri:

“BU SEZON FAZLA KIRILDIM”

"Galatasaray benim için çok anlamlı, çok değerli. Bazen insan sevdiğine kırılır. Ben sevdiğime bu sezon biraz fazla kırıldım. Diyecek çok şey var aslında ama içimde tutayım. Ben Galatasaray'ı çok seviyorum."

“KARİYERİMİN EN İYİ SEZONUNU GEÇİRDİM”

"3 sezondur istatiksel olarak daha çok konuşulacak şeyler yapıyorum. İşin içinde Kerem Aktürkoğlu olunca bazı şeyler göz ardı ediliyor. Başarılı bir sezon geçirdim, kariyer sezonumu geçirdim. Her sene üst üste koyuyorum. Sevenlerimi mutlu ederim inşallah."

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