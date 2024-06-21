Kerem Aktürkoğlu'ndan 2008 jenerasyonuna gönderme

A Milli Takımımız, Gürcistan'ı 3-1 yenerken, Kerem Aktürkoğlu da son golü kaydedip galibiyeti perçinlemişti. Portekiz karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısına katılan yıldız futbolcu, görüşlerini açıkladı.

Kerem Aktürkoğlu, gruptan lider olarak çıkmayı hedeflediklerini belirterek, “Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Portekiz’in zaaflarını iyi analiz ettik ve eksiklerimize rağmen galibiyet için hazırız,” ifadelerini kullandı.

Yıldız oyuncu, zorlu mücadelede sabırlı olmanın önemine değinerek "Hazırlık maçlarında alınan sonuçlar yanıltıcı olabilir. Ancak oyunumuzda önemli ilerlemeler kaydettik. Sabırlı olursak, galibiyet kaçınılmaz,” şeklinde konuştu.

Aktürkoğlu, takım içindeki uyum, atmosfer ve sorumluluk bilincinden bahsederek, “İlk maçı kazanmak moralimizi yükseltti. Ülkemiz için önemli olan bu maçta birlik olursak, başarılı olacağımıza inanıyorum,” dedi.

Kerem Aktürkoğlu, maç stratejisi ve kişisel hedefleri hakkında da "Oynayıp oynamayacağımı bilmiyorum ama rakibimize karşı hazır olmamız gerekiyor. Belli şablonlara her oyuncu hakim, Türkiye'de çok fazla üçlü oynayan takım olmadığı için sıkıntılar yaşanabiliyor ama bunlara hazır olmak zorundayız. İlk dakikalarda farklı bir skor elde edersek onların oyununun değişeceğini biliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Aktürkoğlu, “2008 jenerasyonuna saygı duyuyoruz ancak kendi hikayemizi yazmak istiyoruz. Portekiz’i geçip, turnuvada ilerlemek en büyük hedefimiz,” diyerek sözlerini tamamladı.