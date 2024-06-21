Almanya'da Hakan Çalhanoğlu depremi

Kaynak: Haber Merkezi
Almanya'da Hakan Çalhanoğlu depremi

Bayern Münih Hakan Çalhanoğlu'nun temsilcisi ile görüşmelere başladı.

A Milli Futbol Takımımız Portekiz ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken flaş bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

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BAYERN MUNİH HAREKETE GEÇTİ

Alman basınında çıkan haberlere göre Bundesliga devi Bayern Münih hem millilerimizin hem de Inter’in yıldızı olan Hakan Çalhanoğlu için harekete geçti.

Alman kulübü Hakan Çalhanoğlu’nun temsilcisi ile görüşmelere başlarken yıldız ismin de Bayern Münih’e sıcak baktığı belirtildi.

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Henüz Inter’e Hakan Çalhanoğlu için resmi bir teklif gitmezken İtalyan kulübünün makul bir bonservis bedeli karşılığında ayrılığa izin vermesi bekleniyor.

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