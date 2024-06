Mehmet Büyükekşi'nin Montella'ya TFF'nin kasasından verdiği primi açıkladı. Dudak uçuklattı

"Devletin malı deniz" diye başlayan var ya... Gerisini getirmeyeceğim. Herkes biliyor zaten

Bunu da en iyi uygulayan adam Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi.

TFF'nin kasasını kendi cebi gibi görüyor mübarek. Har vurup harman savuruyor.

Federasyona doldurduğu adamlara verdiği astronomik maaşlar, harcamalar, seyahatler.

Son olarak EURO 2024'e götürdüğü yüzlerce kişi. Gazeteciler de var içinde her şey dahil.

Neden?

Hani diyor ya "Daha TFF başkanlığına tekrar aday olup olmayacağıma karar vermedim" diye. Yalan. Olacak. Kendisine destek olsunlar diye bu gazetecileri ve kulüp temsilcilerini götürdü oraya.

Son olarak yaptığı inanılmaz.

Gürcistan'ı (ki Gürcistan'ın gücü, dünya futbolundaki yeri belli) yendi Milli Takım diye teknik direktör Vincenzo Montella'ya Rolex saat vermiş. Fiyatı yaklaşık 800 bin lira.

Prime bak prime.

Pes be arkadaş.

Peki Milli Takım şampiyon olsa ne vereceksin adama. TFF'nin tapusunu mu?

Zaten adamın anlaşması var, aldığı ücret var. Az buz da değil. Primleri de yazıyordur mutlaka sözleşmesinde.

Peki bu ne?

Haberi gördüğümde sanırım hatalı bilgi dedim. Hem de gazeteci dostum Tahir Kum'un yanlış haber yazmayacağını bile bile.

Onun için bekledim.

Ama doğru olduğunu teyit ettim.

Onun için yazdım bunu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Tasarruf da tasarruf" derken, garsonların bahşişlerine bile göz dikmişken daha fazla sessiz kalamadım buna.

Ayıp be. Yazık be.

Adamı çok seviyorsan kendi cebinden ver hediyeni.

TFF babanın çiftliği mi?