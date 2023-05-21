Kerem Aktürkoğlu'ndan Icardi açıklaması: Bir türlü o konuda anlaşamıyoruz!

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Sivasspor'u 2-0 yendikleri maçtan sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aktürkoğlu, Icardi ile olan anlaşmazlığını da dile getirdi.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları;

"Çok önemli bir galibiyet aldık. İki maçımız kaldı. Bu bilinçle haftaya hazırlandık. Son haftalarda, her hafta 'şampiyon olacağız' diye hazırlanıyoruz. Bu maçın önemini çok fazla biliyorduk ve ona göre hazırlandık. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarın sustuğunu hatırlamıyorum. Çok güzel ortam vardı. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Haftaya inşallah şampiyon olacağız.

Icardi bir pozisyonda pas verdiğinde 'Sana gol attırmaya çalışıyorum.' dedi. Ben de 'Ben sana attırmaya çalışıyorum.' dedim. Bir türlü o konuda anlaşamıyoruz ama birbirimize asist yapıyoruz. Çok kaliteli bir oyuncu, aynı zamanda çok iyi bir insan. Saha içinde de saha dışında da hiçbir egosu yok. Bunun meyvelerini yiyoruz. Bugün 2 gol atmak ona nasip oldu. Biz de takım olarak ona yardımcı olmak istiyoruz.

Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak istiyorum. Geçen sene bizim için iyi bir sezon değildi. Yine böyle şeyler konuşuluyordu. Ben Galatasaray'a odaklıyım. Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak istiyorum. Gelecek sezon ne olur biter hiçbir planım yok. İnşallah güzel biter.

Her futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, orada kendini göstermek hayallerinden biridir. Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası'ndan sonra en üst seviye. Şampiyonlar Ligi'ne gideceğimize, gruplara kalacağımıza ve grupları geçeceğimize inanıyoruz. Onun bilincindeyiz. Seneye çok daha güzel şeyler olacak. Neden Şampiyonlar Ligi finali, şampiyonluğu olmasın. Biz bunları çok hayal olarak görmüyoruz. İnşallah olur."