Yurt dışında hayvanlar neden daha ucuz? Akıllara 'Milliyet farkı' geldi

Diyanet 2024 yılı için yurt içi ve yurt dışı kurban kesim bedellerini açıkladı. Buna göre yurtdışında Diyanet Vakfı aracılığı ile kurban kesmek isteyen bir vatandaşın ödemesi gereken tutar 4 bin 750 lira tutarında bir ödeme yapacak.

Aynı vatandaş kurbanını yurt içinde kestirmek isterse yurt dışı kurban bedelinin üzerine 7 bin lira daha eklemek zorunda. Bu tutar Diyanet tarafından yurt içinde 11 bin 750 lira olarak duyuruldu. Türkiye’de kurban kestirmenin yurtdışına göre neden daha pahalı olduğu gerçeği uzun yıllardır süregelen bir durum.

TEK GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Bu duruma neden olan gerekçeler ise tamamen piyasa koşullarından kaynaklanıyor. Türk Kızılay’ı internet sitesinde sık sorulan sorulardan birisinde merak edilen soruya piyasa koşullarını sebep göstererek şu cevabı veriyor:

"Yurt dışındaki kurban fiyatları ülkelerdeki piyasa şartlarına, ekonomik faktörlere ve maliyetlere bağlı olarak daha ucuz olabilir. Ayrıca, yerel piyasadaki rekabet şartları ve düşük üretim maliyetleri de fiyatların daha uygun olmasına neden olabilir."

NEREDEYSE YÜZDE 100 ARTIŞ VAR

Ülkemizde büyükbaş hayvan ithalinin yapıldığına dair haberler sık sık duyuluyor. Hayvancılığın ve çiftçiliğin son 20 yılda bitme noktasına gelmesi ile hem hayvan fiyatları hem de süt fiyatları her geçen gün artış yaşıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı bundan bir sene önce, 2023 yılı yurtiçi kurban bedelini 5 bin 950 lira olarak belirlemişti. Yurt dışı kurban fiyatını ise 2 bin 750 lira olarak belirmişti.

Bu sene ise kurban kesim bedellerine hem yurt içi hem de yurt dışı ücretlerinde devasa artış yaşandı. Yurt içi kurban kesim bedeli yüzde 97,5 oranında zamlandı. Yurt dışı ücreti ise yüzde 72 oranında zamlandı.

YURT DIŞI KURBANLARA KURBAN KESENLER KARAR VEREMİYOR

Yine Kızılay tarafından yapılan açıklamalarda yurt dışında kurban kesmek isteyen vatandaşlar ne kurban vereceği hayvanın büyükbaş veya küçükbaş olacağına ne de hangi ülkede kesilebileceğine karar verebiliyor.

KURBANIN KESİLDİĞİ SMS İLE BİLDİRİLİYOR

Bu kurbanlar genelde Afrika ve Uzak Doğu ülkelerinde Vakıf ve Dernekler aracılığı ile kesiliyor. Ayrıca yurt dışında kesilen kurbanlardan kurban sahipleri yararlanmıyor, Vakıf ve Dernekler kurbanların kesildiğini kısa mesaj ile vatandaşa bildiriyor.

ÜLKEMİZDE ARABA FİYATLARI İLE YARIŞIYOR

Son yıllarda adeta ekonomik buhranda olan Türk halkı kurban ibadetini yerine getirmekte epey bir zorlanıyor. Çünkü hem hayvan sayısının talebi yeterince karşılamaması hem de A’dan Z’ye her şeyin fiyatının artması bu ibadeti güçlendiren sebepler arasında yer alıyor.

Ülkemizde bu sene için büyükbaş kurban kesmek isteyenlerin cebinden ortalama 80 ile 120 bin lira kadar para çıkarken, küçükbaş hayvanlarda bu fiyat 8 ile 13 bin lira arasında değişkenlik gösteriyor.

ÇİFTÇİLİK BİTTİ YEM İTHAL HAYVANLAR ŞAPLI!

Tarım toprakları ve hayvancılığı ile nam salan, topraklarından bereket fışkıran Türkiye, son 20 yılda bitirilen çiftçilik ve hayvancılıkla artık yemleri bile ithal eden duruma düştü.

Artam yem ücretleri, hayvanları otlatacak meraların imara açılması, maden faaliyetleri yüzünden artık hayvancılık yapamaz halen gelen vatandaşlar büyükşehirlere taşınmak zorunda kaldı.

Bunun sonucunda ise Avrupa ülkelerinden, doların Euro’nun bu kadar değerli olmasına rağmen halen hayvan ithal ediliyor.

Üstelik bu hayvanların birçoğunun şap hastalığına yakalandığı da daha sonra ortaya çıktı.

AKILLARA MİLLİYET FARKI GELDİ!

Yurt dışında kurban kestiren bir Türk, yurt içinde kestirmeye kıyasla daha az bir maliyet ile karşı karşıya kalıyor. Farkın Türkiye topraklarında bu kadar yüksek olması akıllara Milliyet farkını da beraberinde getirdi.

MİLLİYET FARKI NEDİR?

Geçtiğimiz haftalarda bir Türk yurt dışı internet sitesinden Antalya’daki Lara Limak Hotel’de bir oda rezervasyonu yapmıştı.

Otele giriş yaptığında rezervasyonun bir Türk tarafından yapıldığı anlaşılmış ve kendisine 120 Euro’luk Milliyet Farkı kesilmişti. Sırf Türk diye kendisinden daha fazla ücret alınması Türkiye gündemine oturmuştu. Daha sonra ise otel tarafından bir açıklama yapılmış ve bu olayın sehven yapıldığı açıklanmıştı fakat daha sonra ortaya çıkan bilgilerde aynı otelin bu uygulamayı yıllardır sürdürdüğü belli olmuştu.

Bakanlık tarafından otele ceza kesilmiş ve 120 Euro’su Türk olduğu için alınan vatandaşa parası iade edilmişti.