Kerem Aktürkoğlu'nun yüzünü güldüren dua. Duyunca çok şaşırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kerem Aktürkoğlu'nun yüzünü güldüren dua. Duyunca çok şaşırdı

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Konya maçı sonrası imza verdiği bir taraftarın duası karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Galatasaray’ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, son dönemde sarı-kırmızılı taraftarların eleştirilerine maruz kalıyordu. Ancak, Konyaspor ile oynanan ve 3-1 kazanılan maçta attığı golle bu eleştirilere yanıt verdi.

Maç sonrası arabasıyla seyir halindeyken taraftar yoğunluğunu fark eden Aktürkoğlu, aracını durdurarak hayranlarına imza dağıttı.

Bu sırada bir taraftar, “Allah kıldığın namazları kabul etsin.” diyerek milli oyuncuya dua etti.

Aktürkoğlu, bu sıcak an karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Bu samimi anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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