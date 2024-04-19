Kerem Bürsin annesiyle birlikte bir reklam filminde oynadı

Kaynak: Haber Merkezi
Kerem Bürsin annesiyle birlikte bir reklam filminde oynadı
Bir GSM markasının yüzü olan Kerem Bürsin, annesi Çiğdem Bürsin ile birlikte bir reklam filminde oynadı.

36 yaşındaki ünlü oyuncu Kerem Bürsin bir GSM markasının yüzü oldu.

Markanın reklam filmi için kamera karşısına geçen Kerem Bürsin’e reklamda annesi Çiğdem Bürsin eşlik etti.

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Dün yayınlanan reklam filmini sosyal medya hesabından paylaşan Bürsin’e binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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Son olarak Ya Çok Seversen adlı romantik komedi dizisiyle seyirci karşısına geçen Kerem Bürsin, şimdilerde ise Devrim Özkan’la başrolleri paylaştıkları Mavi Mağara dizisinde rol alıyor.

Dijital bir platform için çekilen dizinin ne zaman yayına gireceği ise henüz açıklanmadı.

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