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Galatasaray'ı sarsan istifa: Kerem Tunçeri ayrıldı

Galatasaray'da istifa şoku yaşanıyor. Kerem Tunçeri genel direktörlükten ayrıldı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 13:28
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Kerem Tunçeri Galatasaray'dan istifa etti

Galatasaray'ı sarsan istifa: Kerem Tunçeri ayrıldı
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Galatasaray Kulübü, 2021-2022 sezonunda Erkek Basketbol Takımı Genel Direktörlük görevine getirilen Kerem Tunçeri'nin istifa ettiğini duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Basketbola Galatasaray altyapısında başlayan, 1996-2000 yılları arasında sarı kırmızılı formamız ile mücadele eden ve 2021/22 sezonu başında yeniden yuvasına dönerek Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı Genel Direktörlük görevini üstlenen Kerem Tunçeri üstlenmiş olduğu görevinden istifa etmiştir.

Kendisine, kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."

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