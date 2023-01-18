Galatasaray'ı sarsan istifa: Kerem Tunçeri ayrıldı

Galatasaray Kulübü, 2021-2022 sezonunda Erkek Basketbol Takımı Genel Direktörlük görevine getirilen Kerem Tunçeri'nin istifa ettiğini duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Basketbola Galatasaray altyapısında başlayan, 1996-2000 yılları arasında sarı kırmızılı formamız ile mücadele eden ve 2021/22 sezonu başında yeniden yuvasına dönerek Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı Genel Direktörlük görevini üstlenen Kerem Tunçeri üstlenmiş olduğu görevinden istifa etmiştir.

Kendisine, kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."