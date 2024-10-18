Kerem ve Orkun’a İngiliz devleri talip oldu. Bonservis bedelini açıkladılar

Benfica forması giyen Türk yıldızlar Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü sezon başından bu yana oynadıkları futbolla takımlarının başarısında kilit rol oynadı. Yıldız oyuncular ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde attıkları gollerle izleyenleri mest etti.

Gelen son haberler iki yıldıza İngiliz devlerinin kancayı taktığını ortaya koydu. Buna göre Manchester United ve Tottenham Kerem ve Orkun’a talip oldu. İki kulüp, A Milli Takım’ın İzlanda’yı 4-2 mağlup ettiği maçta yıldız oyuncuları yakından takip etti. Öte yandan İngiliz devleri Benfica’nın Atletico Madrid2i 4-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi maçında da yıldız oyuncuları izledi.

Çıkan haberlerde Benfica iki oyuncuyu devre arasında satmayı planlamıyor ancak 70 milyon euroluk teklifin Portekiz ekibinin fikrini değiştirebileceği ifade edildi.