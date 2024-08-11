Kesimhanelere zorunluluk getiriliyor. Bakan açıkladı

Bakan Yumaklı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmelik Taslağı'na yönelik yazılı açıklama da bulundu.

Taslağın kamuoyunun görüşüne açıldığını ifade eden Yumaklı, yapılan düzenlemeyle, birçok yeni uygulamanın hayata geçirileceğini belirtti.

Yumaklı, kamuoyundan ve ilgililerden gelen görüşlerini inceleyerek yönetmeliğe son biçiminin verileceğine dikkat çekerek şöyle devam etti:

Bu konuda daha katı uygulamayı devreye alacaklarına vurgu yapan Yumaklı, düzenlemeyle, kesimhanelerde belirli noktalarda kamera sisteminin kurulmasını zorunlu hale getirdiklerini, kesilen hayvanların gerektiğinde dijital takibinin yapılabilmesi için de gerekli altyapının oluşturulmasını öngördüklerini belirterek, gıda güvenilirliğinin sağlanması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.