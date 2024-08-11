Kesimhanelere zorunluluk getiriliyor. Bakan açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kesimhanelere zorunluluk getiriliyor. Bakan açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hazırladıkları yeni yönetmelik taslağıyla, kesimhanelerin belirli noktalarına kamera sistemi kurulmasını zorunlu hale getireceklerini açıkladı.

Bakan Yumaklı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmelik Taslağı'na yönelik yazılı açıklama da bulundu.

Taslağın kamuoyunun görüşüne açıldığını ifade eden Yumaklı, yapılan düzenlemeyle, birçok yeni uygulamanın hayata geçirileceğini belirtti.

Yumaklı, kamuoyundan ve ilgililerden gelen görüşlerini inceleyerek yönetmeliğe son biçiminin verileceğine dikkat çekerek şöyle devam etti:

kesimaciklama.jpgBu konuda daha katı uygulamayı devreye alacaklarına vurgu yapan Yumaklı, düzenlemeyle, kesimhanelerde belirli noktalarda kamera sisteminin kurulmasını zorunlu hale getirdiklerini, kesilen hayvanların gerektiğinde dijital takibinin yapılabilmesi için de gerekli altyapının oluşturulmasını öngördüklerini belirterek, gıda güvenilirliğinin sağlanması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

İlgili Haberler
Borç batağındaki AKP'li belediyeden milyonluk araç ihalesi
Son Haberler
Galatasaray'a piyango vurdu. 9 milyon Euro geliyor Spor
Galatasaray'a piyango vurdu. 9 milyon Euro geliyor
Rıdvan Dilmen ekranlara geri döndü Spor
Rıdvan Dilmen ekranlara geri döndü
Can Atalay için gözler Meclis'e çevrildi. AKP'nin tutumu değişiyor mu? Gündem
Can Atalay için gözler Meclis'e çevrildi. AKP'nin tutumu değişiyor mu?
Otomobil takla attı: 3 yaralı Gündem
Otomobil takla attı: 3 yaralı
Ülkeye kaçak giren 8-17 yaş arasındaki kızlar tarikat evlerinde yakalandı. CHP'li vekilden flaş iddia Gündem
Ülkeye kaçak giren 8-17 yaş arasındaki kızlar tarikat evlerinde yakalandı. CHP'li vekilden flaş iddia
Chiesa'nın menajerinin açıklaması Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi Spor
Chiesa'nın menajerinin açıklaması Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi
Bursa'da orman yangını Gündem
Bursa'da orman yangını