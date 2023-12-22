Keşkek nasıl yapılır?

Kaynak: Haber Merkezi
Keşkek nasıl yapılır?
Her yörenin severek yediği ancak herkesin kıvamını tutturamadığı yemek. İşte keşkek tarifi...

Keşkek nasıl yapılır?

Malzemeler

3 su bardağı buğday

Yarım kg tavuk

2 litre tavuk suyu

Üzeri için

2 yemek kaşığı tereyağı

Hazırlanışı

Keşkek yapılacaksa bir gün önceden plan yapılmalı ve buğday bir gün önceki akşamdan ıslatılır.

Tavuk bir tatlı kaşığı tuz ile birlikte tencereye alınır haşlanır.

Islatılan buğday suyundan süzülür. Süzülen buğday büyük bir tencereye alınır.

Pişen tavuklar başka bir kaba alınarak buğdayların üzerine ilave edilir.

Ocağın orta gözünde orta ateşte kaynayana kadar pişirilir.

Kaynadığı andan itibaren ocak en kısık ayara çekilir.

Bu ayarda 4 saat boyunca yemek pişirilir.

Keşkeğin bu karışımı ara ara karıştırılır. Buğday suyuna kıvam vermeye başlayınca karıştırma işlemi biraz daha kısa aralıklarla yapılır.

3 saat dolduğunda didiklenmiş tavuk eti karışıma katılır. Karışımın çok katı olması durumunda biraz daha kaynar su eklenir.

İstenilen kıvama gelinceye kadar pişirilir. Tavada 2 yemek kaşığı tereyağı eritilir.

Yağ kahverengimsi olunca keşkeğin üzerine dökülür. Sıcak servis edilir.

Afiyet olsun.

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