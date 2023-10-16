Kestaneye niyet, mantara kısmet: 17 kiloluk dev mantar buldu

Sinop'un Erfelek ilçesinde kestane toplamaya çıkan bir vatandaş 17 kiloluk dev mantar buldu.

Kestaneye niyet, mantara kısmet: 17 kiloluk dev mantar buldu

Erfelek ilçesi Meydan köyünde Mustafa Yeşil isimli vatandaş ormanlık alanda kestane toplarken ağaç kökündeki mantarları fark etti. Mantarları toplayan vatandaş, bunları pazarda satışa çıkardı. Tartılan mantarlardan en büyüğü 17 kilo geldi.

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Böyle büyük mantarları ilk defa gördüğünü söyleyen Mustafa Yeşil, “Ormanlık alanda kestane toplamaya gitmiştim, kestane ağacının yanına gittiğimde ağacın kökünde duran mantarları fark ettim. Hayatımda hiç bu kadar büyük mantar görmemiştim. Hemen mantarları ağacın kökünden kesip eve getirdim. Mantarlardan en büyüğü 17 kilo, toplam hepsi ise 35 kilo geldi. Araştırmalarıma göre ismi 'kara mantar' diye geçiyormuş” dedi.

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Ormanlık alanda bulduğu mantarları pazarda satışa sunan Mustafa Yeşil, vatandaşların mantara yoğun ilgi gösterdiğini ve kilosunu 80 liradan sattığını belirtti.

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