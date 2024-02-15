Kestel Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 34 bin 100 lira

Bu zam protokolü, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve Hizmet-İş Sendikası Toplu İş Sözleşmesi Şube Başkanı Yardımcısı Ramazan Uçar arasında imzalandı.

Başkan Tanır, işçilere teşekkür ederek, 5 yıllık görev süresinde emek veren tüm çalışanlara minnettar olduklarını belirtti. Ayrıca, pandemi, ekonomik kriz ve depremler gibi zorlu süreçlere rağmen belediyenin mali durumunu düzelttiklerini ve vergi borçlarının olmadığını vurguladı. Yapılan zammın, işçilerin emeklerinin enflasyona yenik düşmemesi adına yapıldığını ve belediyenin hizmet kalitesini artırmak için bir adım olduğunu dile getirdi.

Bu zam protokolüyle, belediyenin şirketinde çalışan personelin en düşük maaşı 34 bin 100 TL, kadrolu işçilerin en düşük maaşı ise 40 bin 164 TL olarak belirlendi. Başkan, işçilere teşekkür ederken, Temmuz ayında yeniden sözleşme sürecine girileceğini ve işçilerin maaşlarında daha fazla iyileştirme yapılacağını belirtti.

İşçiler ise bu zam oranını coşkuyla karşılayarak davul ve zurnalar eşliğinde kutladılar. Başkan Tanır'ın ve sendika temsilcilerinin çabaları ve işçilerin özverisiyle, Kestel'in yaşanabilir bir ilçe olma hedefine ulaşıldığı vurgulandı.