7 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Epilepsi hastalarına umut olan diyet

Prof. Dr. İlknur Erol, özel ketojenik diyetin, dirençli epilepsi hastalarında tedavi başarısını arttırdığını açıkladı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 10:11
Takip Et

Ketojenik diyetin epilepsi hastalarına umut olduğunu açıklandı. Tedavi başarısını artırdığı açıklandı

Epilepsi hastalarına umut olan diyet
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre, Prof. Dr. İlknur Erol, ketojenik diyetin mutlaka hekim kontrolünde, düzenli sağlık kontrollerinin yapılmasıyla uygulanması gerektiğini belirterek, diyetin temel amacının; düşük karbonhidrat alımı ile vücudun ketozis moduna geçirilmesi ve vücut depolarında yer alan yağların yakılmaya başlamasının sağlanması olduğunu ifade etti.

KETOJENİK DİYET

Ketojenik diyeti özellikle dirençli epilepsi tedavilerinde uyguladıklarını vurgulayan Prof. Dr. İlknur Erol, “Açlıkta oluşan biyokimyasal değişikliklerin epilepsiye iyi geldiği uzun yıllardır bilinmektedir. Ketojenik diyet, vücudu yakıt olarak glikoz yerine yağ ve keton cisimciklerini kullanmaya zorlar. Keton özellikle yağ yakımı sonucu ortaya çıkan bir enerji kaynağıdır. Yapılan çalışmalar özellikle beynin keton kullanımına geçmesinin, dirençli nöbetlerde nöbetleri azalttığını göstermiştir. Bu sebeple yüksek yağ, temel ihtiyaç kadar protein ve düşük karbonhidrat içeren diyet protokolleri bulunmaktadır" dedi.

EN AZ 3 AY

Ketojenik diyetin en az 3 ay uygulanması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. İlknur Erol, şöyle devam etti:

“Ketojenik diyet epilepsi öyküsü bulunan bir yaşından sonraki çocuklarda; yaş, epilepsi tipi, cinsiyet, kilo, gelişim gibi parametreler göz önüne alınarak, tedaviyi bilen bir diyetisyen ve çocuk nöroloğunun yakın takibiyle uygulanmalıdır.

Klasik Ketojenik Diyet (KKD), Orta Zincir Trigliserit (MCT) Diyeti, Modifiye Atkins Diyeti (MAD), Düşük Glisemik İndeks Tedavisi (DGİT) gibi 4 ayrı beslenme yöntemi bulunan ketojenik diyet; uygulama ve hazırlığından önce diyetisyenin, ailenin sosyoekonomik, sosyokültürel ve besin tercihlerini iyi tahlil edilmesi şarttır. Hastanın geniş çaplı bir beslenme öyküsü alınmalı ve uygun beslenme seçeneği belirlenerek kademeli olarak başlanmalıdır."

Gerekli koşulların sağlanması ve sıkı takibinin yapılmasıyla dirençli epilepsisi olan çocuklar için ketojenik diyetin olumlu sonuçlar getirdiğini belirten Prof. Dr. İlknur Erol, şunları kaydetti:

“Diyetin, uzun süre takip edildiği çalışmalarda; 1/3’ünün yüzde 90’dan daha fazla nöbet kontrolü sağladığı ve bu çocukların yarısının nöbetlerinden tamamen kurtulduğunu bildirmiştir. Bir diğer 1/3’ünde ise nöbet sayısında yüzde 50’den daha fazla azalma göstermiştir. Geri kalan 1/3’ü ise diyetin etkisizliğine ya da zorluğuna bağlı olarak devam etmektedir. Kliniğimizde bu konuda uzman çocuk nöroloji uzmanları, çocuk beslenme ve diyetisyenleri ile koordineli çalışarak birçok hastamızdan olumlu geri dönüşler almaktayız.”

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
1
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
2
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
3
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
4
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
5
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
6
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
7
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Hastalara kötü haber. Binlerce doktor sistem dışına itiliyor
﻿Hastalara kötü haber. Binlerce doktor sistem dışına itiliyor
﻿Hastalara kötü haber. Binlerce doktor sistem dışına itiliyor
﻿Çocuk hastanelerinin yoğun bakım üniteleri doldu
﻿Çocuk hastanelerinin yoğun bakım üniteleri doldu
﻿Çocuk hastanelerinin yoğun bakım üniteleri doldu
﻿Kayseri Ulaşım 10 personel alacak
﻿Kayseri Ulaşım 10 personel alacak
﻿Kayseri Ulaşım 10 personel alacak
﻿Muğla Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletmeleri işçi alacak
﻿Muğla Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletmeleri işçi alacak
﻿Muğla Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletmeleri işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.