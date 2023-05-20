'Kezban Yenge' türküsü dillere pelesenk olmuştu! Durmuş Yıldırım hayatını kaybetti

Türkü severlerin usta sanatçı Hayri Dev’in yanında üç telli çalan adam olarak tanıdığı ve Denizli’nin Çameli ilçesinde yaşayan saz ustası Durmuş Yıldırım'dan üzen haber geldi. 'Muhtar mı oldun Kezban Yenge' türküsünün mimarı Durmuş Yıldırım 91 yaşında hayatını kaybetti.

'Kezban Yenge' türküsü dillere pelesenk olmuştu! Durmuş Yıldırım hayatını kaybetti

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Denizli'nin önemli müzik adamlarından olan 'Kezban Yenge' türküsünü Türk Halk Müziğine kazandıran Durmuş Yıldırım hayata veda etti. Yıldırım, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle 91 yaşında hayatını kaybetti. Yıldırım'ın cenazesi öğle namazına müteakip Başkacı Mezarlığına göz yaşlarıyla defnedildi.

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Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Bir değerimizi daha kaybettik. Çameli ilçemizin yerel sanatçılarından çıtlık ve cura ustası Kapızlı Durmuş Yıldırım'ın vefatı üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allahtan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilerim" dedi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün "Yaşayan İnsan Hazinesi Kültürel Miras Taşıyıcısı" seçtiği saz ustası Hayri Dev'in akrabası olan Durmuş Yıldırım, üç telli çalan adam olarak tanındı.

Denizlili Sanatçı Özay Gönlüm'ün dilinden düşürmediği ve Ege yöresinde sevilerek dinlenen, 'Muhtar mı oldun Kezban Yenge' türküsünü, Türk Halk Müziği'ne kazandıran ve Hayri Dev'i çalgıya başlatan isim olmuştu.
Yıldırım, 10 yaşından beri çitlembik ağacından nazarlık yaparak geçimini sağlayan Yıldırım, 80 yıldır çaldığı Cura ile kulakların pasını silmesiyle biliniyordu.(İHA)

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