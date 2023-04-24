Otomobilde yeni zam rallisi başlıyor. Herkes düşecek diye beklerken

Otomobil fiyatlarında zam rallisinin önümüzdeki hafta yeniden başlaması bekleniyor. Ortalama zammın yüzde 3 olması bekleniyor. yeniden

Ekonomim Gazetesi'nden Aysel Yücel'in haberine göre, bir süredir yatay seyreden otomobil fiyatlarına kur zamları yolda. Markalar döviz kurundaki yükselişi fiyatlara yansıtmak için mayıs ayının ilk haftasını bekliyor. Gelecek hafta otomobil fiyatlarında ortalama yüzde 3 fiyat artışı beklenirken, asıl zamların seçim sonrasında olacağı öngörülüyor. İkinci elde ise fiyatlar artmaya başladı.

Otomotiv, döviz kurundaki değişimden en fazla etkilenen sektörlerden biri. Özellikle Türkiye otomotiv satışlarında önemli payı olan ithal otomobiller, kur artışında hızlı etkileniyor. Otomobil fiyatları ağırlıklı olarak Euro kuruna bağlı. Geçen yıl kurdaki hareketlilik nedeniyle neredeyse bir ayda üç kez zam gören otomobiller, bu yıl ise kurun baskılanması nedeniyle daha stabil bir seyir izliyordu. Ancak zam rallisinin yeniden başlayacağına dair sinyaller gelmeye başladı. Küresel ekonomideki gelişmeler, Türkiye’deki seçim belirsizliği ve enfl asyonla mücadele kapsamında hükümetin aldığı tedbirler, döviz kurunda yükselişe neden oldu. Son 1 ayda Euro kuru yüzde 4,05 artarak 21,53’e çıkarken, dolar kuru ise aynı dönemde yüzde 1,96 artarak 19,40’a yükseldi.

SEÇİM ÖNCESİ PİYASA TEMKİNLİ

Konuştuğumuz marka temsilcileri, kur artışını mayıs ayında fiyatlara yansıtmaya başlayacaklarını açıkladı. Hemen hemen her marka kur artışı için mayıs başına tarih veriyor. Nissan, Renault, Dacia, Fiat, Peugeot, Opel ve Citroen bayiliğini yapan Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan da fiyat artışları için gelecek haftaya işaret işaret etti.

Gülan, “Markalar henüz kur artışını fiyatlara yansıtmadı. Ancak bir yandan kur artarken bir yandan piyasada para bulmanın maliyeti de arttı. Fiyatlara yansıyacaktır. Markaların yüzde 2 ila yüzde 3 arasında zam yapacağını öngörüyoruz. Olağan dışı bir baskı olmadıkça markaların kur artışını fiyatlara yansıtmak için mayısı bekleyeceğini tahmin ediyoruz. Seçim öncesi temkinli zam yapacaklarını ve otomobil fiyatlarının haftaya yaklaşık 3 arasında artacağını öngörüyoruz. Zaten markalarda fazla stok da yok” diye konuştu.

Zam sonrası ÖTV dilimi değişen otomobillerde fiyat artışı daha yüksek oranlarda olacak. Skywell Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş ise “Henüz kur artışını fiyatlarımıza yansıtmadık. Bu ayki teslimatlarımız tamamlandıktan sonra yansıtmış olacağız” dedi.

Otomotiv analiz şirketi Cardata’nın verilerine göre sıfır otomobil fiyatları Mart 2022-Mart 2023 arasında ortalama yüzde 70 arttı. Zamlar sonrası vergi dilimi değişen bazı modellerde ise bu oran yüzde 100’ü aşıyor.

İKİNCİ ELDE DE ZAMLAR YOLDA

Son açıklanan verilere göre, ikinci el otomobil satışları ocak-şubat döneminde yüzde 64 artışla 1.4 milyon adete ulaşmıştı. Mart ve nisan aylarının da oldukça hareketli geçtiğini belirten Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu, “Bu hareketliliğin yaz sezonu başına kadar devam etmesini bekliyoruz. Seçim sonrasını net olarak yorumlayamayan bir kesim, talebini öne çekerek araç alımlarını hızlandırdı. Yılın kalan yarısında ise kurun pozisyonu, buna bağlı sıfır araç fiyatları ile kredi oranları ve kredi bulunurluğu önemli parametreler. EYT nedeni ile ilave gelir sahibi olan kesimin de mevcut araçlarını değiştirme ya da araç alma eğilimde olduğunu belirtebiliriz. Yatırım amaçlı alımlar da sürüyor” dedi.