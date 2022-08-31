Kıbrıs Batı Üniversitesi Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi alım ilanı verdi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine YÖDAK ve YÖK mevzuatı çerçevesinde ve Kıbrıs Batı Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile özlük hakları yönünden KKTC İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim elemanları alınacaktır.

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