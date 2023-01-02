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Kıbrıs'ta sahile paket paket uyuşturucu vurdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) 2 haftadır bazı kıyılara vuran uyuşturucu paketlerinin kaynağına dair araştırma başlatıldı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 17:48
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Kıbrıs kıyılarına uyuşturucu paketleri vurdu

Kıbrıs'ta sahile paket paket uyuşturucu vurdu
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KKTC İçişleri Bakanlığı Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, 18 Aralık 2022-1 Ocak 2023 döneminde ülkenin bazı kıyılarına vuran paketlenmiş halde toplam 75 kilogram uyuşturucunun Polis Genel Müdürlüğü ekiplerinin bilgisi ve koordinesiyle kıyılardan toplandığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlara çağrıda bulunularak kıyıda gördükleri şüpheli paket ve cisimleri en yakın karakola bildirmeleri istendi.

İçişleri Bakanlığı yetkilileri, ele geçirilen uyuşturucunun Hint keneviri olduğunu ve incelemenin ardından imha edileceğini açıkladı.

GKRY'nin Mağusa bölgesindeki Protara’da da kıyılara aralıklarla uyuşturucu paketleri vurdu.

Rum basınındaki haberlerde, polis tarafından toplanan uyuşturucunun 28 kilogram olduğu ve kaynağına ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Haravgi gazetesi, Kıbrıs'ın güneyinde kıyıya vuran uyuşturucu paketlerinin, kuzeyde karaya vuranlarla bağlantılı olabileceğini ve polisin olayla ilgili araştırma başlattığını yazdı. (AA)

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