Kıbrıs'taki papaza Kelime-i Şehadet getirtmeye çalışan kişiye soruşturma

KKTC'de manastırda görevli papaza "Kelime-i Şehadet" getirtmeye çalışan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kıbrıs'taki papaza Kelime-i Şehadet getirtmeye çalışan kişiye soruşturma

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Apostolos Andreas Manastırı'nda görevli papaza Kelime-i Şehadet getirtmeye çalışan 43 yaşındaki Mehmet Erol Muvali hakkında yasal işlem başlatıldı.

Girdiği manastırda papazın yanına yaklaşan şahıs "Elhamdülillah Müslümanım" diyerek papaza Kelime-i Şahadet getirtmeye çalıştı. Arkasından papaza yaklaşan adam, papazı durdurarak Kelime-i Şehadet getirmeye başladı. Yaşadığı durum karşısında şaşkına dönen papaz, şahısa tepki göstererek yanından uzaklaşmaya çalıştı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

KKTC İçişleri Bakanı Dursun Yılmaz, Apostolos Andreas Manastırı’nda görevli papaza "Kelime-i Şehadet" getirtmeye çalıştığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan şahıs hakkında "rahatsızlık ve uygunsuz tavır ve hareket" suçlarından yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

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