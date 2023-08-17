Kıbrıs'taki papaza Kelime-i Şehadet getirtmeye çalışan kişiye soruşturma

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Apostolos Andreas Manastırı'nda görevli papaza Kelime-i Şehadet getirtmeye çalışan 43 yaşındaki Mehmet Erol Muvali hakkında yasal işlem başlatıldı.
Girdiği manastırda papazın yanına yaklaşan şahıs "Elhamdülillah Müslümanım" diyerek papaza Kelime-i Şahadet getirtmeye çalıştı. Arkasından papaza yaklaşan adam, papazı durdurarak Kelime-i Şehadet getirmeye başladı. Yaşadığı durum karşısında şaşkına dönen papaz, şahısa tepki göstererek yanından uzaklaşmaya çalıştı.
YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
KKTC İçişleri Bakanı Dursun Yılmaz, Apostolos Andreas Manastırı’nda görevli papaza "Kelime-i Şehadet" getirtmeye çalıştığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan şahıs hakkında "rahatsızlık ve uygunsuz tavır ve hareket" suçlarından yasal işlem başlatıldığını açıkladı.