Kiev üzerinde düşürülen İHA 4 katlı binada yangına neden oldu

Ukrayna güçlerinin Kiev üzerinde düşürdüğü insansız hava aracı (İHA) sonucu Solomianskyi bölgesindeki bir binada yangın çıktı.

Kiev üzerinde düşürülen İHA 4 katlı binada yangına neden oldu

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko yaptığı açıklamada, yangının İHA enkazından kaynaklandığı düşünüldüğünü ve olay yerine tüm servislerin yönlendirildiğini belirtti.

Daha sonra yaptığı açıklamada ise kurtarma ekiplerinin yangını söndürdüğünü ifade etti.

Şimdilik can kaybı veya yaralanma gibi bilgiler verilmedi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko yaptığı açıklamada, "Başkentin Solomianskyi semtinde patlamalar oldu ve yangın çıktı. Muhtemelen İHA enkazından kaynaklandı. Tüm servisler olay yerine gidiyor. Ayrıntılar daha sonra verilecek" dedi. Klitschko daha sonra yeni bir açıklama yaparak, "Solomianskyi semtinde kurtarma ekipleri 4 katlı bir binada çıkan yangını söndürüyor” ifadelerini kullandı.

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