Kiev'de uzaya çıkan ilk insan anıtı söküldü

Rusya ile devam eden savaşta, Rus ve Sovyetlere karşı bazı eylemlerde bulunan Ukrayna, Sovyet kozmonot Gagarin'in büstünü kaldırdı.

Kiev'de uzaya çıkan ilk insan anıtı söküldü

Yerel basında çıkan haberlere göre, uzaya çıkan ilk insan olan Sovyet kozmonot Yuri Gagarin'i anan bir büst Kiev'de kaldırıldı.

Ukraynalı Our Kiev gazetesinin haberine göre, Ukrayna başkentinin doğu kesiminde bulunan anıt kaidesinden kaldırıldı. Konunun Ukrayna makamları tarafından mı yoksa yerel vatandaşların inisiyatifiyle mi yapıldığı ise henüz belli değil.

Granit büst, 1960'larda Gagarin'in Kiev'i ziyaretinden sonra yerel gençlik merkezinin yakınına dikildi. Ziyaret, Sovyet kozmonotunun 12 Nisan 1961'de insanlık tarihindeki ilk başarılı mürettebatlı uzay uçuşuna başlaması ve Dünya'nın etrafındaki bir yörüngeyi tamamlamasının ardından geldi.

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