Kiev'de uzaya çıkan ilk insan anıtı söküldü

Yerel basında çıkan haberlere göre, uzaya çıkan ilk insan olan Sovyet kozmonot Yuri Gagarin'i anan bir büst Kiev'de kaldırıldı.

Ukraynalı Our Kiev gazetesinin haberine göre, Ukrayna başkentinin doğu kesiminde bulunan anıt kaidesinden kaldırıldı. Konunun Ukrayna makamları tarafından mı yoksa yerel vatandaşların inisiyatifiyle mi yapıldığı ise henüz belli değil.