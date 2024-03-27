Kıl dönmesi komaya soktu. Yaşama şansı sadece yüzde 4 denildi

Kaynak: Haber Merkezi
Kıl dönmesi komaya soktu. Yaşama şansı sadece yüzde 4 denildi
Teksas'ta yaşayan 36 yaşındaki bir adam, kasık bölgesindeki batık kılları temizletmeye çalışırken ciddi bir enfeksiyon kaparak hastaneye kaldırıldı. Uzun süre komada kalan ve doktorlar tarafından sadece yüzde 4 yaşam şansı verilen bu kişi, pek çok tıbbi işlemden sonra sağlığına kavuştu.

Ailesi, bu zorlu süreci sosyal medya üzerinden paylaşarak, yaşadıkları deneyimi belgeledi.

Bu kişi, enfeksiyonun vücuduna yayılması sonucu kan zehirlenmesi yaşadı ve bir ay boyunca yoğun bakımda komada kaldı.

Ailesi, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda, "Diğerleri gibi biz de umudumuzu hiç kaybetmedik" ifadelerini kullandı.

Hastaneye yatmadan önce dahi, doktorlar semptomlar karşısında şaşkına dönmüş ve durumun ciddiyetini anlamakta güçlük çekmişlerdi.

Ailesi, "Doktorlar, onun ciddi bir iç kanama geçirdiğini anladılar. Ancak bu, asıl endişelenmemiz gereken durumun sadece başlangıcıydı" şeklinde konuştu.

Ağabeyinin hastanede olduğu süre zarfında, akut solunum sıkıntısı sendromu ve her iki akciğerinde influenza A ile çift taraflı pnömoni geliştiği belirtildi.

Doktorlar, yaşam şansını oldukça düşük bir oran olan yüzde 4 olarak değerlendirdiler.

Bir dizi prosedür ve tedavi sonrasında, beyin hasarı olmadan komadan uyanan adamın iyileşme süreci devam ediyor. Ailesinin desteğiyle yeniden yürümeyi öğreniyor.

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