Kılıçdaroğlu Atatürk'e çirkin saldırı yapan İmam Hatipliye sahip çıktı. Atatürk'ün kurduğu partinin tavrı bu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk'e hakaret eden 17 yaşındaki İmam Hatipliye sahip çıktı. Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Sarayın göz boyamak için yaptığı bu tutuklama, o çocuğun geleceğinden çalmaktan başka bir şeye yaramayacaktı" dedi.

Kılıçdaroğlu Atatürk'e çirkin saldırı yapan İmam Hatipliye sahip çıktı. Atatürk'ün kurduğu partinin tavrı bu!

Kılıçdaroğlu, 17 yaşındaki çocuğun dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“Sarayın göz boyamak için yaptığı bu tutuklama, o çocuğun geleceğinden çalmaktan başka bir şeye yaramayacaktır” diyen Kılıçdaroğlu, “Sadece ve sadece Sarayın ‘düşmanlaştırma’ politikasına katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK’E YÖNELİK HAKARETLER, SARAY İKTİDARININ YARATTIĞI İKLİMİN SONUCUDUR"

Kılıçdaroğlu’nun yaptığı paylaşımda "Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk’e yönelik hakaretler, Saray İktidarının yarattığı iklimin sonucudur. Bu çirkinliği kabul edemeyiz. Ancak maharet böyle eğitilen, böyle kandırılan, böyle beyni yıkanan bir çocuğu cezalandırmak değildir." dedi.

"O ÇOCUĞUN GELECEĞİNDEN ÇALMAKTAN BAŞKA BİR ŞEYE YARAMAYACAKTIR"

Söz konusu tutuklamayı "Sarayın göz boyamak için yaptığı bu tutuklama, o çocuğun geleceğinden çalmaktan başka bir şeye yaramayacaktır." dedi.

Kılıçdaroğlu Atatürk'e hakaretler eden Kuveytli yazar konusunda da açıklamalarda bulundu:

"Örneğin Kuveytli bir kişi, Atatürk’e yönelik hakaretlerini sürdürmektedir. Ve üstelik bu kişinin, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip olduğu iddia edilmektedir. Öncelikle bu iddia, ilgili makamlarca derhal açıklığa kavuşturulmalıdır.

İddia doğru olsa da olmasa da Saray İktidarının para karşılığı vatandaşlık satma politikasının varacağı yer burasıdır. Türkiye Cumhuriyeti lütufla değil, kanla kurulmuştur. Ülkemizin vatandaşlığı da aynı nispette kıymetlidir.

Üç-beş Dolar’a tamah ederseniz, böyle ahlaksız kişilerin karşısında eğilirsiniz. Bunu Saray İktidarı kendisine yediriyor olabilir, ancak bu durum Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışmaz."

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Üsküdar’da lise öğrencisi A.E.S. okul kitabından kopardığı Atatürk fotoğrafıyla uygunsuz hakarette bulundu. Arkadaşlarının sosyal medyada paylaştığı çirkin video çok sayıda tepki aldı.

Tepkiler üzerine A.E.S gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne getirildi. A.E.S. savcılık ifadesinden sonra “Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farkılığına dayanarak alenen aşağılama” ve “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği A.E.S.’nin tutuklanmasına karar verdi. A.E.S. cezaevine gönderildi.

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