Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklıyor

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Devletin kendi iradesiyle haksızlara kapı aralaması yüreğimizi yakan temel konulardan biridir.

Cezaevlerinde çok sayıda gazeteci var, avukatlar var siyasetçiler var. Aykırı düşüncelerin ne kadar değerli olduğunu herkesin bilmesi gerekir.

Acılar var evet. Sivas Katliamı’nın 30’uncu yılı. Aydınların gazetecilerin, şairlerin yakıldığı bir Türkiye kabul edilemez. Bir aydının bir düşünürün bir ozanın bir ressamın yakılarak öldürülmesi kadar vahşi bir şey yoktur ve bu insanlık suçudur.

Adaletin sağlanmadığı yerde bu ateşler hep yanar. Adaletin olmadığı bir dünyada insan haklarından söz edemezsiniz.

Can Atalay hala hapiste. 50 günü geçti. Halkın oylarıyla milletvekili oluyorsunuz. Demokrasinin kuralları işliyor. Tutuklusunuz, ve dışarıya çıkarmıyorlar sizi. Numan Kurtulmuş'a seslenmek isterim. Haksız yere Anayasa'ya aykırı olarak parlamentoda tutuluyorsa, TBMM'nin itibabrını ayakları altına alıyor demektir.

Eğer, 'Nasıl bir yazı yazmam gerekiyor' diyorsa. Benzer örneklerini arşivde bulabilir. Meclis başkanı karar alırken Saray ne diyecek diye sormamalı. O Saray'ın değil Meclis'in hakkını savunmak durumundadır.

Gezi tutukluları başlı başına bir dramdır.

Ayrıntılar geliyor...