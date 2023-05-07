Kılıçdaroğlu: Bay Kemal'in iktidarında ay sonunu çok güzel getireceksiniz

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kırşehir'de vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu huzuru ve adaleti getireceklerinin altını çizerek, "Kul hakkı yemedim ve yedirmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından bazı detaylar şöyle:

Size sözüm var, bu ülkeye hakkı hukuku ve adaleti getireceğiz. Size sözüm var. Bu ülkeye huzuru, barışı getireceğiz. Ayrışmayı değil kucaklaşmayı getireceğiz.

Üç evladım var. Onların ne iş yaptığını kimse bilmez. Her birisi kendi ekmeğini çıkardı, çalışıyor, üretiyor, kazanıyor. İsterim ki her anne baba evladını iyi bir okula gönderebilsin.

Hiçbir çocuğuna yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Aile Destekleri Sigortası'yla hiçbir ailede benim gelirim yoktur feryadını duymayacaksınız. Her ailenin en az asgari ücret düzeyinde geliri olacak.

Köylerde sadece öğretmen, imam değil, ziraat teknikeri de olacak, veteriner hekim de olacak. Buraların hayvancılık konusunda ne kadar önemli ve değerli olduğunu biliyorum.

"TÜRKİYE YOL GEÇEN HANINA DÖNDÜ"

Bay Kemal unutmaz, sözünün arkasında durur. Sözünün eridir. Biz Orta Anadolu'yu demiryollarıyla Mersin ve İskenderun limanına ve Karadeniz'e bağlayacağız.

Türkiye yol geçen hanına döndü. Bütün sınırlarımız delik deşik. 3 milyon 600 bin Suriyeli var. Söz verdim, en geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye uğurlayacağız.

Avrupa Birliği'nden aldığımız, alacağımız fonlarla onların yollarını, köprülerini bizim müteahhitler yapacak. Can ve mal güvenliklerini sağlayarak onları ülkelerine göndereceğiz.

"85 MİLYONUN CUMHURBAŞKANI OLARAK GÖREV YAPACAĞIM"

Afganlar da var. Onları da kendi ülkelerine uğurlayacağız.

Nerede yaşarsa yaşasın bu coğrafyada herkesin mutlu olmasını, huzurlu olmasını istiyorum.

Bizi kavga ettiriyorlar ama o kavgaya girmeyeceğiz. Bir sürü şeyler söylüyorlar, onlara inanmayın. Ben bu millete doğruları söylemeye yemin ettim. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Bir grubun, bir kesimin değil, 85 milyonun cumhurbaşkanı olarak görev yapacağım.

"KUL HAKKI YEMEDİM VE YEDİRMEYECEĞİM"

Benim cumhurbaşkanı olmamı istemeyen iki kesim var bir beşli çeteler, ikincisi uyuşturucu baronları. Yok, yuh çekmeyin, sandığa gidip oy kullanacaksınız. Hak için oy kullanacaksınız. 22 yıl oldu eyvallah kardeşim, çekil, bir adaletli insan geldin, bir kul hakkı yemeyen gelsin. Kul hakkı yemem, kul hakkı yedirmem. Çekiniyorlar benden, gelirse diye. Gelirsem ne yapacağım belli. Ver diyeceğim. İngiltere'ye milyonları götüreceksin, Muhammed Ali Clay'in çiftliğini alacaksın Bay Kemal seyredecek, yerler mi!

Devlet hayatımı incelediler. Acaba Bay Kemal'le ilgili bir şey bulabilir miyiz diye. Toplu iğne ucu kadar bir şey bulamadılar, bulamazlar. Çünkü kul hakkı yemedim ve yedirmeyeceğim. Ben diyorum, onlar böyle bir şey söyleyemiyorlar. Yemedik, yedirmeyeceğiz diyemiyorlar. Kul hakkı yiyene devlet teslim edilir mi? Özellikle MHP'li kardeşlerime sesleniyorum. Sınırları yol geçen hanına döndürenlere devlet teslim edilir mi? Devlet akılla, bilgiyle, irfanla yönetilir. Devlet bir kişiye teslim edilmez.

Benim saray merakım yok. Ben sizler gibi yaşıyorum. Mütevazı bir evim var, mutfağımı da hepiniz biliyorsunuz. Ben saraylarda oturmayacağım, Mustafa Kemal Atatürk'ün mütevazı Çankaya Köşkü'nde oturacağım. Halkı küçük görmek, hakaret etmek, hele ki kadınlara... Bizde mümkün değil. Kadınlar, endişe etmeyin. Sizin Bay Kemal'iniz var. Hepiniz sağ olun, var olun. Ekrem başkanımızın dediği gibi, her şey çok güzel olacak!