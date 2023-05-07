Kılıçdaroğlu’ndan AKP’nin mitinginde videosu gösterilen Cemre Demirel için çağrı



AKP’nin bugün düzenlenen İstanbul Mitinginde, sosyal medya fenomeni Cemre Demirel’in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na "Aday olma" dediği videosu yurttaşlara izletildi.

“YAPTIKLARI HUKUKSUZ FİİLİN HESABI YARGI ARACILIĞIYLA SORULACAKTIR”

Yaşanan gelişmenin ardından Cemre Demirel’in avukatı Burhanettin Mumcuoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Düzenledikleri İstanbul Mitingi'nde müvekkilim Cemre Demirel'in görüntülerini izinsiz kullanma acizliğine düşen AKP'li sorumlulardan yaptıkları hukuksuz fiilin hesabı yargı aracılığıyla sorulacaktır, duyurulur.”

“BENİ ELEŞTİRENİN DE SEVENİN DE BAŞIMIN ÜSTÜNDE YERİ VAR”

Kılıçdaroğlu, görüntünün sosyal medyada yayılması üzerine, Twitter’dan şunları yazdı:

“AK Parti, Cemre Demirel’i mitingine malzeme etmiş. Demirel gençtir ve gençler bazen deli dolu olurlar. Normaldir. Ricam, sosyal medyada hiç kimse kendisine kötü bir şey demesin. Gençleri kullananlar ayıplarıyla kalsın. Beni eleştirenin de sevenin de başımın üstünde yeri var.”

“İNSAN YERİNE KOYULMAYA ALIŞIK DEĞİLİM TEŞEKKÜR EDERİM”

Sosyal medya fenomeni Cemre Demirel, Kılıçdaroğlu’nun paylaşımını alıntılayarak şu ifadelere yer verdi:

“Çok şık. Ne diyeceğimi bilemedim. Adam benimle bile helalleşti. Adaylığınızı asla istemedim. Bugün bile aday olmanızı istemiyorum. Ama oldunuz ve susup oyumu size vereceğim. Adaylığınızdan itibaren (mecburen) size oy vereceğimi yayınlarımda defalarca dile getirdim, yakınen takip edenler biliyor. Mahallesiz biri olarak insan yerine koyulmaya alışık değilim, teşekkür ederim.