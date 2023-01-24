Kılıçdaroğlu: Yeterse senin saraylarına torbacılarına yeter

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu "Erdoğan'ın ayakkabısını yalamamamız gerek diyen AKP'li vekile sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yeter söz milletin" çıkışına yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Yeterse senin saraylarına yeter" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Siyasetçinin ahlaklı olması lazım, siyasetçinin siyaset yaparken zenginleşmemesi lazım. Siyasetçinin 85 milyona hiçbir ayrım yapmadan hizmet etmesi gerekir. Eğer siyasetçi bu ülkenin çıkarlarını düşünüyorsa, kendi çıkarlarını geri plana atması lazım. Böyle bir siyasetçi, böyle bir yönetim istiyoruz.

Uğur Mumcu kalemini satmayan yürekli bir gazeteciydi. Kuvayi Milliyeciydi. Elbetteki kalemini satmayanlara baskılar olacaktır. Onlara yönelik olarak cinayetler de işlenebilecekti. Uğur Mumcu da onlardan birisiydi, hayatına kast ettiler. Her yıl Uğur Mumcu'yu binlerce kişi anıyor ve hatırlıyorsa, onun bıraktığı kalıcı iz, gazetecilerin tümüne örnek olsun istiyoruz. Kalemini satmayan gazeteci istiyoruz.

"İSVEÇ'TEKİ SKANDALA TEPKİ"

İsveç'te iğrenç bir olay oldu. Bir soytarıyı getirdiler ve ona bir provokasyon eylemi yaptırdılar. Kutsal kitabımızı elçilik önünde yaktı. Amacının ne olduğu o kadar aşikar ki resmi görmek için özel bir zekaya sahip olmak gerekmiyor. Üzülerek ifade edeyim, İsveç yönetimi devlet zekasından yoksun seyretti durdu. Bu oyunun oynanmasına açıkça izin verdiler. O pislik o kadar alçalmış bir adam ki iğrenme duygusundan başka bir şey hissetmiyoruz. Her inanca saygılıyız, inançlara saygı göstermek insan olmanın da bir gereğidir.

“YSK’NIN NASIL KARAR VERECEĞİNİ HEPİMİZ BİLİYORUZ”

YSK'ya güvenmediğimi Mısır'daki sağır sultan duydu. YSK'nın hangi olaylarda nasıl karar vereceğini hepimiz biliyoruz. Sanki biz başvuracağız YSK gelecek hukuka uygun karar verecek. İradesini saraya ipotek eden adama hakim mi denir, hakim denmez. Hala bunu öğrenemediniz mi, hala bunu bilmiyor musunuz? İstanbul seçimlerini alalım...

“BİR İNSAN AKLINI KİRAYA VERİRSE SONUÇ BU NOKTAYA GELİR”

Bozulma bürokrasi ile başladı, yargı ile devam ediyor. Hala hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar veren yargıçlarımız var. Hala bürokraside düzgün, ahlaklı iş yapanlar var. Zaten onların yüzü suyu hürmetine bu kırıntı kaldı. Bozulma o kadar büyük alanlara yansıdı ki TBMM'de de ciddi bir bozulmanın olduğunu görüyoruz. Ayakkabı yalayıcılığına soyunan siz hiç milletvekili gördünüz mü? Bu milletvekili Ordu'da nasıl geziyor? Erdoğan'ın ayakkabısına elini atsın yalayarak gitsin, herkes de seyretsin. Ahlak bozulursa Türkiye bu noktaya geliyor. O milletvekilinin Ordu milletvekiliyim diye gezmesine gerek yok. Sarayın oraya ya da AK Parti'nin Genel Merkezi'ne gitsin. Onun bir heykelini yapsınlar ve altına 'Erdoğan'ın ayakkabılarının eliyle yalamaktan söz eden ve bununla onur duyan milletvekilimiz' yazsınlar. Bir insan aklını kiraya verirse sonuç bu noktaya gelir. Çürümüşlüğü vatandaş görüyor ve bunları değiştirmek için sandığı bekliyor. Beraber gideceğiz, onurumuzla, gururumuzla, Cumhuriyet aşkımızla gideceğiz ve demokrasi ile taçlandıracağız. Hiç kimse endişe etmesin.

“BÜTÜN ESNAFLARIN SORUNLARINI ÇÖZECEĞİZ”

AK Parti iktidarı ve Recep Tayyip Erdoğan bütün esnafları üçüncü sınıf vatandaş olarak gördü. Hiç kimse unutmasın bütün esnafların sorununu çözeceğiz.

Uyuşturucu oligarklarıyla, mafyalarla da mücadele edeceğiz. Onların da tehditleri zaman zaman geliyor. Gelsin. Tehdit etmezseniz namertsiniz. Bir milim geri adım atmayacağım.

Boğaziçi'ndeki hocalarıma şunu söyleyeyim, bir 4-5 ay daha sabredeceksiniz ondan sonra her şey düzelecek.

Bozkurt Belediye Başkanımız burada. Benim özelliğim şikayet etmem, varsa bir sorun sorunu çözmek isteriz. Önce Şanlıurfa'da çiftçilere, 'Bize büyükşehiri verin, bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz' dedim. Sonra malum zat, 'Elinden tutan mı var?' dedi. Bozkurt Belediye Başkanımız bunu yaptı. Erdoğan'ın bilmediği bir şey var bu kardeşiniz hesap uzmanı. Diğer belediyelerimiz de benzer uygulamalar yapıyorlar.

“YETERSE SENİN SARAYLARINA YETER”

Erdoğan sonunda çıktı konuştu, 'Yeter söz milletindir' dedi. Kazanmak için bütün tuşlara basmış durumda. Atıyor, tutuyor, her şeyi söylüyor. Acizliğinden şehit Menderes'i bile malzeme yapıyor. Bak Erdoğan, bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir. Bu konuda haklısın, yeter, söz milletindir. Yeterse senin saraylarına yeter, yeterse senin çocuklarının milyar dolarlık vakıflarına yeter, yeterse senin 5'li çetelerine yeter, yeterse senin mafya babalarına yeter, yeterse senin uyuşturucu baronlarına yeter, yeterse senin pudra şekercilerine yeter. Yeterse Sinan Ateş'i öldürttüğünüz torbacılara yeter. Yeterse her türlü pisliği ülkemize sokan fotoromanına yeter. Yeterse ülkeye soktuğun milyonlarca kaçağa yeter. Yeterse senin o kadınlara küfreden diline yeter. Yeterse gençlere kan ağlatan torpillilere yeter. Evet, yeter, söz milletindir. Söz Millet İttifakı'nındır.