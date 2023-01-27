Tuncelili gazeteciden Kılıçdaroğlu'na büyük destek

Tunceli Gazeteciler Derneği Başkanı Ferit Demir, sosyal medya hesabından çok çarpıcı bir yorum paylaştı.

Demir, hukukçu Ersan Şen, İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa eden Cihan Paçacı ve gazeteci Levent Gültekin'i CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayına karşı çıktıklarını iddia etti.

Twetter hesabından Demir "Sorsalar Ersan Şen'e, Cihan Paçacı'ya ve Levent Gültekin'e Aleviler bu ülkenin çimetosudur derler.

Ama dışa vurmadıkları Alevi düşmanlığı nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına şiddetle karşı çıkıyorlar.

Obama ABD'ye nasıl başkan olduysa Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı olacak" paylaşımını yaptı.