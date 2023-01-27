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Tuncelili gazeteciden Kılıçdaroğlu'na büyük destek

Gazeteci Ferit Demir, sosyal medya hesabından Ersan Şen, Cihan Paçacı ve Levent Gültekin'i gizli Alevi düşmanı olmakla itham etti. Demir ayrıca Kılıçdaroğlu'nun adaylığına Şen, Paçacı ve Gültekin'i karşı çıktığını da iddia etti.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 09:24
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Tuncelili gazeteciden Kılıçdaroğlu'na büyük destek

Tuncelili gazeteciden Kılıçdaroğlu'na büyük destek
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Tunceli Gazeteciler Derneği Başkanı Ferit Demir, sosyal medya hesabından çok çarpıcı bir yorum paylaştı. 

Demir, hukukçu Ersan Şen, İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa eden Cihan Paçacı ve gazeteci Levent Gültekin'i CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayına karşı çıktıklarını iddia etti. 

Twetter hesabından Demir "Sorsalar Ersan Şen'e, Cihan Paçacı'ya ve Levent Gültekin'e Aleviler bu ülkenin çimetosudur derler. 

Ama dışa vurmadıkları Alevi düşmanlığı nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına şiddetle karşı çıkıyorlar.

 Obama ABD'ye nasıl başkan olduysa Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı olacak" paylaşımını yaptı.

 

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1950
27.01.2023 10:27
Dürüst, haram yemeyen, ayrım yapmayan Kılıçdaroğlu’na oy vermeyen bu ülkeye hainlik ediyor, müslümanları yok eden tek şey, Mezhepçilik, inanmıyorsanız devam edin  
 
Mahir ŞEKİ
27.01.2023 10:07
* Obama nasıl mı başkan oldu.. 'Antipatik, Gaddar, Savaşçı, Kötü Polis ' Bush'tan sonra 'Sevimli(?!)' bir yüz lazımdı.. Baby face, Zenci, Fit, isminde Huseyin/ Gizli Müslüman(?!) olan iyi Polis..  
 
G T
27.01.2023 10:03
Bunlar çoktan aşıldı  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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