Kılıçdaroğlu: Mutfaktaki yangını sen çıkardın söndürecek olan benim

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sinop'ta açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının önemli başlıklar şöyle;

Sadece gençlerin değil bütün Türkiye'nin sorunlarını halletmeye geldim. Başka bir genel başkan buraya bu kadar gelmedi. Boyabat'a beşinci kez geliyorum. Boyabat'a oylarımız düşük. Peki kabahat kimde? Kabahat bizde. Sizden sadece bir şey istiyorum. Allah rızası için kul hakkı yiyene oy vermeyin.

Alın teri dökenlerin hakkını alamadıklarını biliyorum. Ben buranın çeltiğini de o tarlalarda çalışanları biliyorum. Yeteri kadar kazanamadıklarını biliyorum. Yeteri kadar hak ettikleri ücreti alamadıklarını biliyorum. Alın teri dökenlerin hakkını alamadıklarını biliyorum.

"HERKESE KADRO VERECEĞİM"

Taşeron işçileri istemişler ancak buraya gelememişler. Taşeron işçilerine selamlarımı gönderiyorum. Hiç meraklanmayın, hepinize kadro vereceğim. Onlar gibi değil!... Herkese kadro vereceğim. Devlet taşeron çalıştırmaz, kadrolu çalıştırır.

'LİYAKAT' VURGUSU

Gençler size sözüm var. Torpili bitireceğim. Sandığa gidip oy kullanacaksınız. Devletin dini adalettir. Adaletin olmadığı yerde devlet olmaz. Adaletin olmadığı yerde bereket olmaz. Adaletin olmadığı yerde beşli çeteler cirit atar. Adaletin olmadığı yerde uyuşturucu mafyaları koşar, eğlenir, gezer ve bizim küçük evlatlarımızı zehirlerler. Benim sözüm var beşli çeteleri de uyuşturucu baronlarını da bu ülkeden göndereceğim.

İKTİDARA 'SOĞAN' YANITI

Bana soruyorlar diyorlar ki niye soğanla patatesle uğraşıyorsun bununla neden politika yapıyorsun. Evin kadını gidecek pazardan alışveriş yapacak senin mutfaktan haberin var mı Saray’da otuyorsun keyfin yerinde bir elin yağda bir elin balda beşli çetelere para aktarıyorsun 3 5 yerden aylık alanlar yiye yiye doymadılar niye soğanı siyasette kullanıyorsun. Mutfakta yangını çıkaran ben değilim ki sensin. Ama o yangını söndürecek olan da benim açık ve net söylüyorum.

22 yıldır iktidardalar bizim tarihimizde bu kadar büyük zamlar oldu mu Allah aşkına düzelteceğim yukardan alacağım halka vereceğim. Uyuşturucu baronlarını kurutacağım. Yurtdışına götürülen 418 milyar doları da alacağım bu millete teslim edeceğim.

"KİMSE BANA MİLLİYETÇİLİK DERSİ VERMEYE KALKMASIN"

Ben Saraylara meraklı olmadan sizin gibi yaşadım. Beyler çocuklarını parayla askere gönderirken bu kardeşinizin oğlu paralı askerlik yapmadı. Gitti normal vatandaşın çocuğu gibi askerlik yaptı bana kimse milliyetçilik edebiyatı da yapmasın.

"O FABRİKA'YI KATAR'DAN ALACAĞIM"

Buranın milliyetçi damarlarının güçlü olduğunu da biliyorum. Milliyetçi olan tank palet fabrikasını askeri fabrikasını Katar ordusuna satmaz. O fabrikayı Katar’dan alacağım şanlı ordumuza teslim edeceğim. Hiç kimse endişe etmesin.

Sizden tek isteğim sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun. Devlette liyakati sağlayacağız. Bakın liyakat nedir. Liyakat işi ehline teslim etmek demektir. İşi ehline teslim etmezseniz o zaman kul hakkı yiyenler öncü olarak toplumun önüne gelenler öncü olarak yürü ve toplumu kandırır. Liyakat şudur. En küçük akdeme şefliktir.

Şeflik olmak için önce KPSS sınavına gireceksin sınavı kazanacaksın devlet memuru olacaksın bir süre geçecek ve yine sınava gireceksin ve şef olacaksın. Ama bakan olmak için iki şeye ihtiyaç var iyi hal kağıdı ve ilkokul diploması. Demek ki devlette liyakat sağlanması lazım.

Sınır namustur der. Bütün askerlik yapmış olanlar bilir. 3 milyon 600 bin Suriyeli buraya niye geldi. Söz verdim en geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye’ye uğurlayacağım. En geç iki yıl içinde onları da göndereceğiz hiç endişe etmeyin.

"BİZİM İKİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR"

Devlette liyakati sağlayacağız. Liyakat işi ehline teslim etmezseniz tam bir felaket çıkar ortaya. Kul hakkı yiyenler toplumun önüne gelir ve öncü olarak yürümeye başlarlar. Toplumu kandırırlar. Bizim iki kırmızı çizgimiz var: Vatanımız ve bayrağımız.

"SİNAN ATEŞ'İN KATİLLERİNİ YARGIYA TESLİM EDECEĞİM"

Ayrıca sözüm var. Sinan Ateş'in, Gaffar Okkan'ın katillerini bulup, kulaklarından tutup, yargıya teslim edeceğim.