Kılıçdaroğlu CHP'li büyükşehir Belediye Başkanlarını Ankara'ya topladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti.Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte Büyükşehir Belediye Başkanları katıldı
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