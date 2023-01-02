Kılıçdaroğlu Davutoğlu ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nu Altılı Masa’nın 5 Ocak’taki toplantısı öncesinde bugün parti genel merkezindeki makamında ağırladı.

Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında basına kapalı olarak yapılan görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.

DAVUTOĞLU, AKŞENER VE KARAMOLLAOĞLU'NU DA ZİYARET EDECEK

Davutoğlu, 5 Ocak’taki toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu’nun ardından bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu da ziyaret edecek.