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Kılıçdaroğlu Davutoğlu ile görüştü

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Altılı Masa’nın 5 Ocak'taki toplantısı öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu bugün CHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 16:10
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Kılıçdaroğlu Davutoğlu ile görüştü

Kılıçdaroğlu Davutoğlu ile görüştü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nu Altılı Masa’nın 5 Ocak’taki toplantısı öncesinde bugün parti genel merkezindeki makamında ağırladı.

Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında basına kapalı olarak yapılan görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.

DAVUTOĞLU, AKŞENER VE KARAMOLLAOĞLU'NU DA ZİYARET EDECEK

Davutoğlu, 5 Ocak’taki toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu’nun ardından bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu da ziyaret edecek.

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