Kılıçdaroğlu - Fatih Altaylı polemiğinde adı geçen Serap Çil sessizliğini bozdu

Gazeteci Fatih Altaylı ile CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki polemik gündemdeki yerini koruyor. Altaylı’nın "Bilerek ya da bilmeyerek AKP’ye çalışıyor, muhtemelen bilerek. Bu şuursuzlukla SSK’yı batırmış olabilir, batırdığının da farkına varmaz. Türkiye’den haberi yok, yönetmeye talip. Sen git evini yönet yönetebiliyorsan" şeklindeki sözlerine Kılıçdaroğlu’ndan sert yanıt geldi.

Kılıçdaroğlu, "Merkepler adam olur, sen adam olmazsın. Belinde tabancayla gazetecilerin grev çadırını basan, çalıştığın kurumda gazeteci kıyımı yapılırken 'Ne yapabilirdim' diyen, yanında çalışan kadın gazeteciye beyzbol sopası gösteren, onurlu gazeteci düşmanı, paranın kölesi bir çukursun. Be paranın emrindeki tetikçi! Ajan ve işbirlikçi olduğumu ispatlamaz isen, namussuz ve alçaksın!" ifadelerini kullandı.

SERAP ÇİL SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Altaylı’nın yanında çalışırken beyzbol sopası ile şiddete uğrayan Serap Çil sessizliğini bozdu. Çil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıda beyzbol sopası değil golf sopası kullanıldığını söyledi. “Bazı destekler zamanında yapıldığında anlamlıdır” diyen Çil, konuyla ilgili ilk ve son defa açıklama yaptığını vurguladı. Çil, “Kirli hesaplaşmalarınızda taraf olmayacağım. Şiddet uygulayanın kim olduğuna bakmadan, şiddet görenin yanında olduğunuz temiz bir vicdan dilerim herkese” ifadelerini kullandı.

Serap Çil’in konuyla ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:

Sayın Kılıçdaroğlu öncelikle bir düzeltme yapmak isterim: Beyzbol sopası değil, golf sopası. Beyzbol sopası olsaydı çok daha ağır bir hasar alırdım, çok şükür ki değildi. Bazı destekler zamanında yapıldığında anlamlıdır.

Desteğinizi zamanında yapmış olsaydınız büyük ihtimalle bugün size bu ithamlarda bulunamayacaktı. Umarım bundan sonra şiddete uğramış her kadının size ihtiyacı varken yanında olursunuz. Yine de teşekkür ederim.

Konuyla ilgili ilk ve son açıklamam budur. Gördüğüm şiddetin üzerinden 13 sene geçti. Bu süre içinde Fatih Altaylı ile kim kavga etse benim davamı konu edindi. 13 sene önce çok küçük ve bilinçsiz bir genç kız olsam da, şu anda her şeyin bilincinde bir yaştayım.

Kadına karşı şiddet, sizlerin kavgalarınızda bir koz olarak kullanılmamalı. Ya şiddetin karşısında dik bir duruş sergilersiniz ya da karanlık tarafta sessiz kalırsınız. Dava sürecimiz devam ederken koşulsuz yanımda olan çok değerli siyasetçiler, hukukçular ve gazeteciler oldu.

Bir de gördüğüm şiddetten ve dava sürecimizden nemalanmaya çalışan, Fatih Altaylı’ya bunu koz olarak kullanmaya çalışıp çıkar elde etmeye çalışan insanlar oldu. Sizin kirli dünyanıza ait olmadığım için isimlerinizi açıklamayacağım.

Özellikle aralarında hemcinslerim var ki gerçekten bunu söylemekten utanıyorum. Ama aynı şiddeti onlar görürse realist değil adil davranıp onlara gösterilen şiddetin de karşısında olacağım.

Kirli hesaplaşmalarınızda taraf olmayacağım. Şiddet uygulayanın kim olduğuna bakmadan, şiddet görenin yanında olduğunuz temiz bir vicdan dilerim herkese. Sevgiler.”