Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktı

Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Anıtkabir'deki huzuruna gençlerle birlikte çıktı. Kılıçdaroğlu ve gençler, Atatürk'ün mozolesine karanfil bıraktılar.

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Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktı 1

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, miting programlarını dün; Samsun ve Ankara ile mitingleri tamamladı.

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Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktı 2

Onlarca miting yapan Kılıçdaroğlu, yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi öncesi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.

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Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktı 3

Kılıçdaroğlu’na Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve gençler eşlik etti.

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Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktı 4

Kılıçdaroğlu, Anıtkabir ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından, "Cesaret eden kazanır. Biz Ata'mızdan öyle öğrendik. Gençlerle birlikte Anıtkabir'deyiz" açıklamasını yaptı.

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Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktı 5

Aslanlı Yol'dan gençlerle birlikte elinde karanfille yürüyen Kılıçdaroğlu, yolun sonunda kendisine eşlik eden gençlerle birlikte ellerindeki karanfilleri göstererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktı 6

Kılıçdaroğlu, Anıtkabir avlusuna çıktığı anda yurttaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

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Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktı 7

Yurttaşlar, Kılıçdaroğlu ile hatıra fotoğrafı çektirmek istedi ve Kılıçdaroğlu da yurttaşların taleplerini geri çevirmedi.

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Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktı 8

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

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Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktı 9

Kılıçdaroğlu, ayrıca gençlerle birlikte ellerindeki karanfilleri de mozolenin üzerine bıraktı.

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Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktı 10

Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'den yurttaşların alkışları eşliğinde ayrıldı.

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Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktı 11
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Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktı 12
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Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktı 13
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Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktı 14
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Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktı 15
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Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktı 16
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Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktı 17
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Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktı 18
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Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktı 19
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Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktı 20
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Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktı 21
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Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktı 22
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Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktı 23
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Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktı 24
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Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktı 25
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Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktı 26
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Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktı 27
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Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktı 28
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