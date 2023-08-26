Kılıçdaroğlu görüşme sonrası sordu: Biz hazırız… Ak Parti, MHP hazır mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atanamayan Uzman Çavuşlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli ve beraberindeki heyet ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar eşlik etti

“BİZ HAZIRIZ… AK PARTİ, MHP HAZIR MI?”

Kılıçdaroğlu, görüşmeye ilişkin fotoğrafları Twitter hesabında paylaştı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları belirtti:

“Atanamayan Uzman Çavuşlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli ve beraberindeki heyet ile bir araya geldik, sorunlarını dinledik. Uzman erbaşlar; yurt içinde, Irak'ta, Suriye'de, Libya'da subay, astsubay ve askerlerle birlikte ön saflarda mücadele ediyorlar…

Bir dönem görev yapıp bugün işsiz Uzman Erbaş sayısı 67 bin 462 kişi… Vatanı ve bayrağı için çalışıp bugün işsiz olanlara sahip çıkmak ve sorunlarını çözmek siyaset kurumunun görevidir. Biz hazırız… Kamuoyu önünde soruyoruz. Ak Parti hazır mı? MHP hazır mı?”