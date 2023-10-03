Kılıçdaroğlu İçişleri Bakanıyla yaptığı konuşmayı anlattı. Sözleri sonrası alkış tufanı koptu

16 Temmuz’da tatile giren TBMM, önceki gün açıldı. Siyasi partilerin Meclis mesaisi başladı, MHP ve YSP’nin ardından CHP’nin grup toplantısı gerçekleşti.

14 Mayıs seçimlerinin ardından değişim rüzgarlarının hızlı ve sert estiği CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının başında, geçen pazar günü İçişleri Bakanlığı’na düzenlenen saldırıya değindi ve şunları söyledi.

“İvedilikle müdahale eden ve teröristlerin amacına ulaşmasını önleyen bütün Emniyet mensuplarına teşekkür ederim. Ayrıca İçişleri Bakanı’na, uyuşturucu baronlarıyla ve çetelerle mücadele dolayısıyla tebrikleri ilettim. Pazar sabahı İçişleri Bakanımızı aradım, olay hakkında bilgi aldım.”

Bu sözler sonrası salonda alkış sesleri yükseldi. Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından diğer satır başları şöyle:

FERMUAR SİSTEMİ GELİYOR

– CHP olarak üzerimize düşeni mutlaka yapacağız. Kadın-erkek eşitliğinde CHP olarak bir devrim yapacağız. Kurultaya götüreceğiz.

– Fermuar sistemi gelecek. Bir kadın, bir erkek, bir kadın, bir erkek. Hiç endişe etmeyin.

– Neden siyasette kadın sayısı az? Onların önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Adaletse toplumun her kesiminin bu adaletten yararlanması lazım. Bir kadın devrimini gerçekleştireceğiz.

– Siyaset, sorunları çözme sanatıdır. Siyasetçi belli bir makama geldikten sonra zenginleşmişse bilin ki o kendisine hizmet etmiştir. Kim dün yüzükten bahsedip bugün 13 uçakla geziyorsa bir sorunumuz var demektir.

EL KALDIRIP İNDİRİYORLAR

– Bu Meclis’e ben Gazi Meclis demiyorum, Gazi Meclis, Kurtuluş Savaşı’nı yürüten meclistir. Bu meclis, AK Parti ve MHP’li vekillerin el kaldırıp indirdiği meclistir.

ERDOĞAN GERÇEKTEN ÜLKESİNİ SEVİYOR MU?

– Bir Japon atasözü var, pirincin içindeki siyah taşlardan korkma beyaz olanlardan kork diyor. Bunu niye söyledim? Erdoğan, yeni demokratik bir anayasa yapalım dedi. Erdoğan samimi mi? Gerçekten ülkesini seviyor mu? Erdoğan, gerçekten adaletten yana mı? Gerçekten de demokrasiden yana mı? Hayır.

UYUŞTURUCU BARONLARI KİME PARA VERİYOR?

– Uyuşturucu baronlarıyla kol kola gezenler kimler, Saray’a sormak istiyorum. Türkiye’yi uyuşturucu batağına soktular. Türkiye’nin 81 ilinde uyuşturucu bağımlıları var. Bu baronlar kime para veriyor? Niye hapse atılmıyor? Bahis baronları da aynı şekilde…

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN KAPIMIZA GELMESİNLER

– Milletvekili seçilen Can Atalay şu anda hapiste. Niye? Can Atalay seçim öncesi gitti YSK'ye başvurdu, savcılıktan iyi hal kağıdı aldı. Başvurusunu yaptı. Yargıtay ve Danıştay hakimleri dedi ki ‘Bir sorun yok milletvekili olabilirsin.' Milletvekili oldu, hapiste, çıkarmıyorlar. Ve Yargıtay kalktı ceza verdi. Değerli arkadaşlar bu hukuku katletmektir. Bunu yapanlar Anayasa değişikliği için bizim kapımıza gelmesinler.