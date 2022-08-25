﻿Kılıçdaroğlu ile Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da bir araya geldi

(ANKA) CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bu gece Şuhut’taki Atatürk Evi’ni ziyaretinin ardından Kocatepe Anıtı’na kadar yapacağı Zafer Yolu Yürüyüşü için Afyonkarahisar’a geldi.

Kılıçdaroğlu, kentte ilk olarak restorasyon çalışmaları süren Başkomutan Tarihi Milli Parkı Zafer Müzesi hakkında bilgi aldı.

Müze ziyaretinin ardından Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisarlı olan Demokrat Parti lideri Uysal ile Reisoğlu Konağı’nda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nu konağın önünde Uysal karşıladı.