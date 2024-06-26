Kılıçdaroğlu, İmamoğlu görüşmesini yalanladı

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ABB'nin Sıhhıye'deki tesisinde görüştü.

Kılıçdaroğlu görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun "İmamoğlu'ya görüşecek misiniz?" sorusuna da "Onu bilmiyorum arkadaşlar. Talep olursa elbete görüşürüz yani. Bizim partili arkadaşlarımız. Yabancı birisi değil, başka birisi değil. Oturacağız, konuşacağız" yanıtını verdi.

"ONLARIN HEPSİ ASPARAGAS"

Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu randevu aldığını söyledi, yarın görüşmeniz bekleniyor" sorusunu da "Onların hepsi asparagas. Böyle bir şey yok. Böyle bir olay olduğunda Sayın Başkan arar geleceği günü belirtir. Ona göre önceden konuşuruz. Benim programımın, onun programının uygun olması lazım. O çerçevede oturup konuşuruz. Yemeğimizi de yeriz. Bayramlaştık" diye yanıtladı.