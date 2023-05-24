Kılıçdaroğlu milliyetçi kanaat önderleriyle buluştu: İlk turda bize oy vermeyenleri ikna edin

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık bin kişilik milliyetçi kanaat önderleriyle Ankara'da bir araya geldi. Aralarında eski ülkü ocakları başkanlarının da bulunduğu toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, ilk turda kendisine oy vermeyenlerin ikna edilmesini ve bunu yaparken de “kavgacı bir dil kullanılmamasını" istedi.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da basına kapalı gerçekleşen toplantısına Milliyetçi Türkiye Partisi Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, MHP Ankara eski İl Başkanı Ercan Koç, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğlu ile Ülkü Ocakları eski Başkanı Ramazan Kubat katıldı ve konuşma yaptı.

“TÜM PROPAGANDA ARAÇLARINI KULLANIN”

Toplantıda Kılıçdaroğlu’nun, iktidarın terörle iş birliği yapıldığına dair iddialarının hakikatten yoksun olduğunu belirterek, salondaki kanaat önderlerinden gerçekleri yüz yüze topluma anlatmasını istediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, seçime birkaç gün kala başta yüz yüze olmak üzere tüm propaganda araçlarının kullanılması gerektiğine de dikkat çekerek, “Topluma gerçekleri anlatın. Birinci turda bize oy vermemiş olan milliyetçi arkadaşlara niyetimizi anlatın ve ikna edin. Yalnız bunu yaparken kesinlikle kavgacı bir dil kullanmayın” dediği de öğrenildi.

"AKP HARİÇ TÜM HÜKÜMETLER BUGÜNE KADAR TERÖRLE MÜCADELE ETTİ"

Toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Azmi Karamahmutoğlu da “Siyasal kimlikler üzerinden değil de değişimin niçin gerektiği ve değişimle birlikte Türkiye’nin kazanacaklarının neler olduğu konuşuldu” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, çözüm sürecindeki AKP hariç tüm hükümetlerinin bugüne kadar terörle mücadele ettiğini ve etmeye devam edeceğini kaydeden Karamahmutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“BİZ DESTEKLİYORSAK SARAYIN APARATI ELİNDEN ALINMIŞTIR”

“Salonu dolduran insanlar teşkilatlarda yöneticilik yapmış insanlardır. Bunlar sadece partiler siyasal dernekler değil, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşlarında yöneticilik yapmış insanlardır. Terör üzerinden yapılan seçim kampanyasının neyi hedeflediğini biliyorlardır. Ama bu propaganda Türk milliyetçileri ile etnik ayrılıkçı terörü bir araya getirmek gibi absürt bir husus içeriyordu. Biz Kılıçdaroğlu’nu destekliyorsak, bu aparat sarayın elinden alınmıştır.”

“TÜRKİYE’NİN SOSYOLOJİSİNİ DEĞİŞTİRDİLER”

Toplantıda sığınmacılarla ilgili de değerlendirmelerin yapıldığını kaydeden Karamahmutoğlu, şöyle devam etti:

“Öncelikli hamlemiz belayı defetmektir. Bu bela 21 yıllık kurulu düzen bu düzen, Türkiye’nin sosyolojisini değiştirmiştir ve değiştirmeye devam etmektedir. Değişen sosyoloji yalnızca demografi ile ilgili değildir. 10 milyon sığınmacı sayısı burada kalmadı, artmaya devam etmektedir. Yanı sıra Türkiye’nin nüfus artış oranı doğurganlığın bağlı yüzde 1.5 iken sığınmacılarda bu oranın yüzde 5 olduğunu görüyoruz. 30 yılda 30 milyona yaklaşan bir nüfusa denk geleceğini hesaplıyoruz. Bu yapılan bir nüfus istilasıdır. Türkiye’de Türk nüfusunun seyreltilemsi ve azınlığa düşürülmesi için bilinçli yapıldığı düşüncesindeyiz.”