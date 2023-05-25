Kılıçdaroğlu TRT'de Erdoğan'a meydan okudu: Çık karşıma, millet kararını versin

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, TRT’deki propaganda konuşmasında, “Erdoğan, sana devletin televizyonu TRT’den sesleniyorum; gel, çekinme. İkimiz de er meydanına çıkalım... Çık karşıma ve milletimiz, onun derdini bileni de o dertleri kimin çözebileceğini de bu vatanı kimin sevdiğini de görsün. Varsın, kararını versin” dedi.

Kılıçdaroğlu TRT'de Erdoğan'a meydan okudu: Çık karşıma, millet kararını versin

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için TRT’de propaganda konuşmasını dün yaptı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söyledi:

"TRT EKRANLARINDAN YÜKSEK CESARETİ İLE GÖNÜLLERE TAHT KURMUŞ, BİR KİŞİYE SESLENECEĞİM"

“Sevgili halkım, bugün çok değerli bir davet için karşınızdayım. 14 Mayıs geride kaldı. Millet seçimini yaptı ve ben sandıkta Erdoğan ile baş başa kaldım. Artık yalnızca o ve ben varız. Sakın yanlış düşünmeyin, o parti bu parti yok. Artık sandıkta birbirine taban tabana zıt iki farklı anlayış var. Şimdi tarafsızlığı ile dünyaya ün salmış TRT ekranlarından yüksek cesareti ile gönüllere taht kurmuş, bir kişiye sesleneceğim.

"ÇIK KARŞIMA"

Erdoğan, sana devletin televizyonu TRT’den sesleniyorum; gel, çekinme. İkimiz de er meydanına çıkalım, devletin televizyonu TRT’de, senin istediğin gazetecilerin sorularını yanıtlayalım. İstersen halk da soru sorsun. Sen ki kendine reis dedirten, sen ki bir dünya lideri herhalde Bay Kemal’den çekinmezsin. E çık karşıma ve milletimiz, onun derdini bileni de o dertleri kimin çözebileceğini de bu vatanı kimin sevdiğini de görsün. Varsın, kararını versin.

"ERDOĞAN BENİM KARŞIMA ÇIKMAYA CESARET EDEMEZ"

Sevgili halkım, Erdoğan benim karşıma çıkmaya cesaret edemez. Çünkü o da çok iyi biliyor ki; PKK ile masaya oturan, gizli saklı müzakereler yürüten kendisidir. Kahraman ordumuza kumpas kuranlara yol veren kendisidir. Bir milletin namusu olan ordunun kozmik odasını teröristlere açan kendisidir. 10 milyon düzensiz göçmeni, bile isteye vatanımıza sokan kendisidir. Yabancılara, el altından konut karşılığı vatandaşlık satan kendisidir. Milletin öz evladını, mülteciye çeviren bırak ev araba almayı, kira bile ödeyemeyecek duruma düşüren kendisidir. O biliyor da maalesef TRT’de bu gerçekleri sizlere göstermiyor. Bu konuşmayı, TRT istediği için değil; kanunen mecbur oldukları için yayınlıyorlar. Benim güzel halkım, görün, tanıyın, bu vatanı, bu milleti kimin sevdiğini bilin"

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