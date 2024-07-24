Kılıçdaroğlu Özel’e sert çıktı: Halkımıza sürtük dediği için elini sıkmıyorum

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki "Sansürün Kaldırılışının 116. Yılı ve Demokrasi Mücadelesi" konulu panele katıldı. Kılıçdaroğlu salonda, meşaleler eşliğinde "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganlarıyla karşılandı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının bir bölümünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisi hakkında yaptığı değerlendirmeyi sert bir dille eleştirdi. Özel'in, "Ülkenin Cumhurbaşkanı ile bayramlaşmıyor, Anıtkabir'de bile el sıkışmıyor, camide bile göz göze gelmiyordu. Ben bu tabloyu şahsen doğru bulmam. O yüzden ilk adımı ben attım." şeklindeki sözlerine atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Ben onun elini sıkmıyorum ve sıkmayacağım. Siz susmayın diye konuşabilin diye onun elini sıkmıyorum. Halkıma 'sürtük, çapulcu' dediği için onun elini sıkmıyorum. Partime ve kendinden olmayan seçmene 'terörist' dediği için elini sıkmıyorum. Vatandaşlığımızı üç paraya sattığı için, milletin parasına el uzattığı için el sıkmıyorum. Gezi'de hayatını kaybedenler, Ali İsmail Korkmaz ve Berkin Elvan için elini sıkmıyorum ve yüzüne bakmıyorum. Beni tehdit ettiği için değil, bana hakaret ettiği için değil, linçlere, suikastlara uğradığım için değil; gazeteciler, öğrenciler, akademisyenlerin hakkını aramak için onun elini sıkmadım ve sıkmayacağım."

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, panele katılanlar tarafından alkışlandı.