Kılıçdaroğlu Sarıgül'ü ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Türkiye Değişim Partisi'ni (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile partinin genel merkezinde görüşme gerçekleştirdi.



Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcıları; Gülizar Biçer Karaca, Gökçe Gökçen ve Muharrem Erkek eşlik etti.



KILIÇDAROĞLU, DSP GENEL MERKEZİNİ ZİYARET EDECEK

Kemal Kılıçdaroğlu, saat 14.00'te ise Demokratik Sol Parti'yi (DSP) ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, genel merkez binasında Genel Başkan Önder Aksakal ile görüşme gerçekleştirdi.