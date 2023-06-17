Kılıçdaroğlu, Süleyman Demirel'i andı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 9. Cumhurbaşkanı Demirel'i andı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Süleyman Demirel'in vefatının 8'inci yılına dair bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Süleyman Demirel'i andı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in hayatını kaybetmesinin 8'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

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Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Farklı siyasi görüşlerin varlığının demokrasinin olmazsa olmaz kuralı olduğunu bilen, kurumlara, kurallara ve liyakate önem veren, gönüllerde taht kurmuş değerli siyaset ve devlet insanı 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'i vefatının 8'inci yılında saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

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