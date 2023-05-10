Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan 'birlik' mesajı “Birleşe Birleşe…”

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, birlikte bir video yayınladı ve seçim kampanyalarında birlikte çalışmanın önemini vurguladı.

Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan 'birlik' mesajı “Birleşe Birleşe…”

Kılıçdaroğlu, videoda iki parti gençlik kollarının yeleğini giymiş el ele tutuşan gençlerin fotoğrafını göstererek, "Farklılıklarımıza bakılmaksızın herkese saygı duyan, eşitlik talep eden ve adil davranan bir ülke için sahadalar. Bu hayallerimize işte bu gençlerle ulaşacağız. Biz birleşe birleşe çoktan kazandık dostlarım" dedi. Karamollaoğlu da, "Çok şükür bu ülke, bu günleri sonunda gördü. Elhamdülillah. Yarınların da teminatı biziz inşallah" şeklinde konuştu.

Videoda konuşan Kılıçdaroğlu, iki partinin gençlik kollarının yeleğini giyen el ele tutuşmuş gençlerin fotoğrafını gösterdi ve “Bizlerin gençlik kolları. Sahadalar. Ne için sahadalar? Farklılıklarımıza bakılmaksızın herkese saygı duyan bir ülke için sahadalar, farklılıklarımıza bakılmaksızın herkese eşitlik talep eden bir ülke için sahadalar ve farklılıklarımıza bakılmaksızın herkese adil davranan bir ülke için sahadalar. Bu hayallerimize işte bu gençlerle ulaşacağız. Biz birleşe birleşe çoktan kazandık dostlarım” dedi.

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