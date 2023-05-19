Kılıçdaroğlu videosu açıldı, Binali Yıldırım stüdyoya geldiğini zannetti. Canlı yayında ilginç anlar

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CNN Türk’te canlı yayın konuğu oldu.

Yayın sırasında Yıldırım'a, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk tur seçimlerinin ardından sosyal medyada paylaştığı video gösterildi.

Yıldırım'ın, Kılıçdaroğlu'nun "Buradayım be buradayım" dediği anlarda etrafına bakarak Kılıçdaroğlu’nu stüdyoda araması izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

AKP’li Yıldırım, daha sonrasında ellerini açarak "Biz de buradayız. Buyursun gelsin. Biz de 20 senedir buradayız" ifadelerini kullandı.